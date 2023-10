REDITELJ MOMČILOVIĆ SPUSTIO BJELOGRLIĆA: Nikad nisi imao problem da me pozoveš kad sam u nekoj komisiji, MOŽEŠ LI DA SE POGLEDAŠ U OGLEDALO?! (VIDEO)

Poznati reditelj Miroslav Momčilović oglasio se na društvenim mrežama otkrivši sve malverzacije i pritiske koje su članovi žirija za izbor za spskog Oskara trpeli od strane Dragana Bjelogrlića.

- Poštovani Dragane, juče si na jedan vrlo brutalan način napao komisiju Filmskog centra, iskoristio si medijsku pažnju koju imaš zbog premijere svog novog filma i pomenuo da mi, članovi komisije ne možemo da se pogledamo u ogledalo. Pa zašto ne možemo da se pogledamo u ogledalo?! Zato što se nismo zaljubil u tvoj film, ili neki drugi?! Svejedno, 30 dana si ćutao i juče kada su reflektori bili upereni u tebe si se osokolio da nas izvređaš... Ne znam zašto me nisi nazvao, ti nikada nisi imao problem da me nazoveš. Pogotovo nisi imao problem da me pozoveš kada sam u nekoj komisiji, i sada si me zvao... I danas da si me pozvao, mogao bih sve ovo da ti kažem. Kaži mi, kako ti stojiš sa ogledalom - upitao se Momčilović na Instagramu.

Osim poziva, kako saznajemo, Momčilović tvrdi da ima SMS poruke u kojima glumac nudi svašta u zamenu za glas za njegov film.

Podsetimo, Republika je i ranbije pisala o pritiscima koje su članovi komisije trpeli tokom izbora.

Filmovi koji su bili u konkurenciji su "Indigo kristal", "Izgubljena zemlja", "Što se bore misli moje", "Heroji Halijarda", "Jeste li videli ovu ženu", "Čuvari formule", "Oluja" i "Usta puna zemlje" Puriše Đorđevića, koji je uvršten naknadno.

Nakon što je komisija odgledala sve filmove, odluka o srpskom kandidatu za Oskara izostala je u prvobitnom terminu kada je najavljeno. To se dogodilo upravo zbog strašnih pritisaka koje određeni filmski autori i članovi njihovih porodica vrše na komisiju da izglasa njihov film.

Kako je naš izvor istakao, u tim postupcima najdalje je otišao Dragan Bjelogrlić, čiji je film "Čuvari formule" jedan od kandidata.

- On danima lično zove i vrši pritisak na članove komisije da izaberu njegov film. U remećenju profesionalnog kodeksa on ide toliko daleko da za one članove komisije koje ne poznaje lično primenjuje drugu strategiju. Zove prijatelje i članove uže i dalje familije tih članova komisije, vrši pritisak, ubeđuje, obećava poslove, a kako je procurilo, nekima i perfidno preti - ističe naš izvor.

Takođe, nezvanično smo saznali i da je iz redova komisije potekla inicijativa da se Bjelogrlićev film "Čuvari formule" diskvalifikuje iz procedure izbora zbog drastičnog remećenja rada komisije od autora.

- Ovo je doslovno strašno i neizdrživo. Nekoliko autora i producenata se ponaša korektno i profesionalno i ne vrši nikakav pritisak. A njih nekoliko, u čemu prednjači Dragan Bjelogrlić, smatra da baš oni obavezno moraju biti srpski kandidati. Da smo znali koju torturu ćemo doživeti, ne bi nam palo na pamet da prihvatimo članstvo u komisiji - kažu članovi komisije, koji su nas molili da ostanu anonimni jer se, naglašavaju, bukvalno plaše Bjelogrlića.

Takođe, podsećamo i da će u trci za Oskara Srbiju predstavljati ostvarenje "Što se bore misli moje" reditelja Milorada Milinkovića.