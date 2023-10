Zarada od uzgoja OVE BILJKE ide i do 10.000 evra! Salih je decenijama prerađuje na više načina - evo i tačne računice

Salih Đelilović je poljoprivrednik koji ima 72 godine ali i veliku volju i želju za životom. Na svom imanju uzgaja sve što može, a nešto šta mu je privuklo zaintesovanost jeste šipurak ili šip od kojeg je napravio, kako tvrdi, napitak za mnoge tegobe.

U narodu poznat kao šipurak, šipak, pasja ruža, divlja ruža, šip, šipurina, jeste žbunasta biljka koja pripada velikoj porodici ruža. Šipurak je žbunasta biljka koja raste i do tri metra u visinu, a prie nego što izbaci plod, cveta svetlo rozim ili čisto belim jednostavnim cvetovima koji ne liče na cvet hibridne ruže na kakav smo navikli.

Nešto preko 20 sorti divlje ruže-šipurka uspeva u našim krajevima i zbog toga je široko rasprostranjen i prilagođen različitim prirodnim uslovima.

Mnogi bi se verovatno začudili, ali uzgajanje šipurka može biti vrlo unosan posao, prenosi Jutjub kanal Srednja Bosna Danas.

Šipurak je vrlo prilagodljiva biljka i uspeva gotovo svugde u nizijskim i planinskim područijima u vlažnim ili sušnim krajevima pored reka u planini. Dakle, možete je pronaći svugde, ali su često plodovi koje daje nedovoljno iskorišćeni i pored svih svojih zdravstvenih i nutritivnih prednosti. Poslednjih godina saznanje o značaju šipurka se menja pa se sve više prilagođava komercijalnoj proizvodnji.

Odnosno, mnogi poljoprivrednici podižu zasade šipurka i ostvaruju značajne prihode od ploda. Živi dokaz za to je i sedmadesetdvogodišnji Salih Đelilović iz Srednje Bosne koji na svojoj zemlji ima zasađen veliki broj šipuraka, paradajza, kupusa, raznog povrća, ali i voća.

Svoje koke kojih ima preko 100 takođe hrani organskom hranom od svoje pšenice koju uzgoji.

Ne krije koliko zarađuje!

Đelilović je detaljno objasnio kako izgleda uzgajati šipurak i koliku zaradu to može da donese.

- Ove godine je rod šipurka kvalitetniji nego prošle godine. Nema fleka, nema ništa na sebi. Takođe je mnogo krupniji nego što je bio prošle godine. Zahvaljujući čemu? Ne znam ni sam. Pustio sam ove godine kokoške da malo prođu tuda i potrebe insekte, možda je zbog toga", objasnio je Đelilović.

On je kazao da je kvalitet njegovog šipurka jako dobar i prirodan, te da postoje i drugi načini da se ova jako zdrava biljka, bogata vitaminom C unese u organizam, osim kroz čaj, što je najčešći princip.

- Kvalitet mog šipka je odličan. To je sve prirodno i neprskano. Zato dolaze mnogi ljudi da kupuju moj šipurak i da od njega prave džem. Prošle godine sam pedeset odsto roda prodao građanima. Naplaćivao sam kilogram po dve marke, a na pijaci se kretao između dve i po i tri. Dovoljno je pet kila šipurka za jednu četvoročlanu porodicu, pa da imaju džem tokom cele godine. Takođe, a ja to radim, šipak može da se melje u brašno, i onda ujutru popiješ dve kašičice tog brašna sa vodom, jako je zdravo, to su mi doktori potvrdili. Čist vitamin C, neprerađen. Imam 72 godinu, a do sada nijednu tabletu u životu nisam popio, nijedan lek, objasnio je poljoprivrednik.

Salih je prostom računicom dokazao da zarada od šipurka može i te kako da isplati.

- Na površini od 10 ari rod može biti i do 600 kilograma, a ako uzmemo da je cena 30 maraka, dođe se do zarade od 18.000 maraka ili oko 9.000 evra - kaže Salih.

Osim što od svog rada može i veoma lepo da zaradi, Salih uživa u predivnom okruženju prirode, zelenila i proplanaka i to i na više nego čistom vazduhu, na kome mogu samo da se pozavidi, a da ne pričamo o izbegnutom stresu koji je u gradovima i većim sredinama neizbežna pojava.

Autor: