KAKO NA REDOVNU PENZIJU DA PRIMATE JOŠ 17.500 DINARA MESEČNO? Evo šta treba da uradite za dodatni novac

U Srbiji trenutno oko 217.000 ljudi uplaćuje privatnu penziju. Najviše uplaćuju građani između 40 i 60 godina, a prosečna uplata se kreće oko 4.000 dinara mesečno.

Kada se pogleda računica, ukoliko neko uplaćuje 20 i više godina privatnu penziju, u starosti može da očekuje dodatnih 17.500 dinara mesečno.

Naravno, kako iznosi koji se tokom radnog veka uplaćuju nisu fiksni, ova cifra može biti i mnogo viša. Takođe, prema podacima NBS, postoji i pozamašan broj ljudi u Srbiji koji u plaćuju novac u više penzionih fondova, pa samim tim imaju i veće isplate. Mnogima to uplaćuju firme, ali kada pogledamo zvanične podatke sve je više ljudi koji samostalno uplaćuju novac privatnim penzionim fondovima.

U istom izveštaju NBS, navodi se i podatak da građani Srbije, njih tačno 217.421 imaju sklopljeno 299.036 ugovora sa penzionim fondovima, i na računima u proseku imaju 266.100 dinara. Ukupna imovina penzionih fondova u Srbiji krajem 2022. godine iznosila je 48,26 milijardi dinara i u odnosu na 2021. godinu niža je 1,8 odsto.

Privatnu penziju uplaćuje 14 godina i u starosti je čeka 17.500 dinara

Kako objašnjava sagovornica M. G. ona je sklopila takav aranžman sa poslodavcem da oni uplaćuju 70 odsto, dok ona sama uplaćuje oko 30 odsto u jedan privatan penzioni fond.

- To mu dođe ukupno nekih 90 evra, privatnu penziju uplaćujem od 2009. godine i do sada se na računu nakupilo nekih 24.000 evra, makar kada sam poslednji put gledala, zaključuje sagovornica koja do penzije ima još nepunih 7 godina.

Vodimo se njenim primerom, i uporedimo to sa zvaničnim podatkom da žene u Srbiji prosečno primaju penziju oko 20 godina. Ako njoj proporcijalno bude kapalo u ušteđevinu u fondu, što je malo verovatno te govorimo sada o idealnom slučaju, do odlaska u penziju ona će imati oko 36.000 evra u fondu. Dakle, kada ode u penziju ona će svakog meseca pored starosne penzije od PIO Fonda, dobijati i dodatnih 150 evra tj. oko 17.595 dinara.

Takođe kako napominju iz NBS, Srbi u najvećoj meri biraju da im se ovaj novac kada odu u penziju isplati jednokratno.

Kako funkcionišu uplate u privatne penzione fondove i kakvi su prinosi

Koliko novca i kojim tempom se uplaćuje je lična odluka. Limiti u većini fondova ne postoje i iskustvo pokazuje da ljudi uplaćuju oko 4.000 dinara mesečno u proseku. Takođe potrebno je istaći da mesečne uplate nisu obavezne te je i to na izboru korisnika usluge.

Što se tiče prinosa, za prošlu godinu NBS kaže 5,6 odsto, ali postoji jedno ali. Ove stope prinosa variraju iz godine u godinu. Tako smo imali primere da prinosi idu i do skoro 10 odsto, ali i da po neki mesec u godini, kao što je bio i slučaj u toku korone, oni odu u minus.

