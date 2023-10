DECA DO 15 GODINA NAJUGROŽENIJA ZBOG NAGLE PROMENE VREMENA! Dr Obradović otkriva zašto glavobolja i anksioznost pogađaju baš njih

Neraspoloženi ste, sve vas boli, jedva ste ustali iz kreveta ili vam se samo spava. "To ti je zbog promene vremena". Koliko puta ste čuli to objašnjenje kada dođe do naglog pada temperature, kao što je to slučaj ovih dana. Posledice uticaja vremena posebno osećaju osobe koje boluje od neke hronične bolesti, ali ne zaobilaze ni potpuno zdrave, ističu doktori.

Dr Biserka Obradović, specijalista opšte medicine, kaže da se promene u temperaturi preko 10 stepeni smatraju se velikim i naglim vremenskim promenama.

- One zdravstveno pogađaju hroničare, starije ljude i one mlađe od 15 godina - rekla je dr Obradović i dodala:

- Kod nagle promene vremena reaguju hipofiza i hipotalamus koji utiču na glavoblju i anksioznost. Posebno su česte migrenozne glavobolje. Rekla sam da su posebno ugrožena deca do 15 godina zato što oni intenzivno reaguju na elektromagnetne talase i elektromagnetna pražnjenja. Takođe i ljudi preko 60 godina, jer njihov metabolizam deluje na hormonske promene koje se dešavaju kod promene temperature odnosno vremena.

Autor: