POGLEDAJTE KAKO ĆE SE DANAS OLUJA KRETATI PO SATIMA KROZ SRBIJU: Prvi na udaru ciklona ovi delovi zemlje! Neće zaobići ni Beograd

U ovom času snažan oblačni sistem iz Hrvatske zahvatio je severozapadne predele Srbije i Bačkoj već donosi kišu i pljuskove sa grmljavinom.

U nastavku poslepodneva ovaj oblačni sistem sa padavinama zahvatiće i Bačku, dok će padavine iz Bosne zahvatiti Podrinje, Srem, Mačvu, Kolubarski okrug, potom, Beograd i Podunavlje i donositi kišu i pljuskove sa grmljavinom, objavio je meteorolog Đorđe Đurić.

Lokalno se očekuju i jači pljuskovi sa grmljavinom.

Ovakvo vreme posledica je premeštanja veoma snažnog ciklona preko našeg područja i to svojom centrom preko Panonske nizije dalje na severoistok.

On donosi i veoma vetrovito vreme, uz veoma jak, na udare u planinama i olujni jugozapadni vetar.

Kako se nalazimo u prednjem i toplom sektoru ciklona, preovladava i veoma toplo za kraj oktobra.

Trenutne temperature kreću se od 19°C na severu Vojvodine do 24-25°C u ostalim predelima Srbije, a najtoplije je u Loznici sa 26°C. Sjenica i Zlatibor mere 17°C, a Kopaonik 9°C.

U narednim satima do severozapada Srbije očekuje se i prodor hladnog fronta, koji će potom do večeri sttići i do ostalih predela Srbije, pa se kiša i pljuskovi sa grmljavinom očekuju u većem delu Srbije.

Pri prodoru hladnog fronta jugozapadni vetar biće u skretanju na severozapadni, koji će u Vojovodni biti veoma jak.

Dobra veste je da će vetar u svim predelima Srbije biti u slabljenju.

Vazdušni pritisak je pod uticajem ciklona danas veoma nizak.

