Da li nam stiže superćelijska oluja? Apokaliptični prizor na nebu iznad Novog Sada (FOTO)

Pljuskovi sa grmljavinom uveliko su stigli u Bačku, a na nebu iznad Novog Sada zabeležena je neverovatna scena.

Kako se vidi na fotografiji objavljenoj na Instagram stranici 192.rs, gusti oblaci nadvili su se nad gradom, pa prizor deluje apokaliptično.

Mnogi korisnici ove društvene mreže rekli su da ih scena podseća na film "Armagedon".

U nastavku poslepodneva ovaj oblačni sistem sa padavinama zahvatiće i Bačku, dok će padavine iz Bosne zahvatiti Podrinje, Srem, Mačvu, Kolubarski okrug, potom, Beograd i Podunavlje i donositi kišu i pljuskove sa grmljavinom.

Lokalno se očekuju i jači pljuskovi sa grmljavinom.

Ovakvo vreme posledica je premeštanja veoma snažnog ciklona preko našeg područja i to svojom centrom preko Panonske nizije dalje na severoistok.

On donosi i veoma vetrovito vreme, uz veoma jak, na udare u planinama i olujni jugozapadni vetar.

Kako se nalazimo u prednjem i toplom sektorui ciklona, preovladava i veoma toplo za kraj oktobra.

Trenutne temperature kreću se od 19°C na severu Vojvodine do 24-25°C u ostalim predelima Srbije, a najtoplije je u Loznici sa 26°C. Sjenica i Zlatibor mere 17°C, a Kopaonik 9°C.

U narednim satima do severozapada Srbije očekuje se i prodor hladnog fronta, koji će potom do večeri sttići i do ostalih predela Srbije, pa se kiša i pljuskovi sa grmljavinom očekuju u većem delu Srbije.

Pri prodoru hladnog fronta jugozapadni vetar biće u skretanju na severozapadni, koji će u Vojovodni biti veoma jak.

Dobra veste je da će vetar u svim predelima Srbije biti u slabljenju.

Vazdušni pritisak je pod uticajem ciklona danas veoma nizak.

