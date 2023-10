Proleće u oktobru postaje uobičajena pojava u Srbiji?

Ovogodišnji oktobar doneo je prvu tropsku noć ikada zabeleženu

Sam kraj oktobra doneće nam pravo prolećno vreme, u delovima zemlje tempertaure će biti i letnje.

Nakon što je petak doneo snažan ciklon, uz padavine i olujni vetar, od vikenda će uslediti stabilizacija vremena.

Tokom vikenda i početkom sledeće sedmice biće pretežno sunčano i relativno toplo vreme za kraj oktobra.

Maksimalna temperatura biće od 22 do 26°C, u Beogradu do 24-25°C.

Inače, prosek minimalne jutarnje temperature za sam kraj oktobra je od 5 do 9°C, a maksimalna dnevna od 13 do 17°C.

Dakle, do kraja meseca biće toplije i za 10 stepeni od uobičajenog proseka.

U utorak u toku večeri u severnim, a u sredu, odnosno prvog novembra i u ostalim predelima Srbije očekuje se naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Ova promena vremena biće prolaznog karaktera i neće doneti značajnije zahlađenje vremena, tako da se u noći ka prvom novembru očekuju minimalne tempertaure od čak 15 do 17°C, a tokom dana oko 20°C.

Iako će početkom novembra biti malo svežije, ostaće i dalje i više nego toplo vreme za sredinu jeseni.

Biće promenljivo oblačno, uz jutarnje temperature od 10 do 15°C, a dnevne od 18 do 22°C, u Beogradu do 21°C.

Prosek jutarnje temperature za početak novembra je od 4 do 7°C, a dnevne od 11 do 15°C.

Prema trenutnim prognozama, zahlađenje i vreme nalik jesenjem očekuje se oko 5. novembra, uz povremenu kišu.

Vreme će tada poprimiti karakteristike jeseni, ali i dalje ostake toplije od proseka, uz temperature tokom dana od 12 do 18°C.

Ono što je zasigurno tokom prve dekade novembra ne očekuje se ono pravo i jako zahlađenje i ostaće natprosečno toplo vreme.

Poslednjih godina primetno je da se skoro svaki oktobar odlikuje pravim prolećenim vremenom, odnosno vreme nije nalik jesenjem.

Miholjska leta su izražena, nekada se jave i u više navrata.

Trenutno veoma toplo vreme ne treba povezivati sa miholjskim letom, već sa snažnim ciklonima, koji u svom prednjem delu transportuju veoma toplu vazušnu masu sa severa Afrike preko Mediterana.

Ovakva sinoptička situacija aktuelna je ne samo ovih dana, već tokom cele druge polovine oktobra.

Prolećne i letnje temperature tokom prve polovine oktobra bile su uzrokovane stabilnim i sunčanim vremenom, pod uticajem ciklona i visokog vazdušnog pritiska i tada je preovladavalo pravo miholjsko leto.

Iako je do kraja oktobra ostalo samo još nekoliko dana, već sada je zasigurno da će ovogodišnji oktobar biti među najtoplijim ikada, a srednja prosečna maksimalna temperatura biće viša i za pet stepeni. Takve temperature odgovaraju prosečnim temperaturama za maj ili septembar.

Šta kažu proračuni za budućnost?

I pored toga što se poslednjih godina oktobar odlikuje više prolećnim nego jesenjim vremenom, to ne znači da nije bilo zahlađenja, a u prošlosti se čak dešavalo i da prve pahulje padnu u oktobru.

Prema trenutnim proračunima, s obzirom na to da se narednih godina očekuje sve toplije vreme, zbog globalnog zagrevanja, moguće je da se sve toplije vreme tokom oktobra javlja sve češće.

Ipak, ne treba zaboraviti da je oktobar jesenji mesec i da i te kako može doći i do značajnih zahlađenja, uz osetniji pad temperature vazduha i da tada vreme bude pravo jesenje, pa čak i da više ima nalik na novembarsko, neretko i decembarsko.

Pored toga što se oktobar često odlikuje prolećnim, pa ponekada i letnjim temperaturama, mraz je redovno pojava, često se prvi put u sezoni baš javi tokom oktobra.

Čak i tokom toplih oktobarskih dana, jutarnje i noćne temperature budu vrlo niske, što čini da se dan odlikuje velikom temperaturnom razlikom.

Ove godine to je bio slučaj tokom prve polovine oktobra, a takve pojave vezuju se za stabilne i mirne dane, što nije sličaj tokom uticaja ciklona, što je bio slučaj prethjodnog vikenda.

Tada je u mnogim predelima Srbije zabeležena tropska noć, uz minimalne temperature iznad 20°C, a sve to bilo je uzrokovano veoma snažnim fenskim efektom jugozapadnog vetra, pod uticajem snažnog ciklona sa zapada.

