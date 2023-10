MIRISI REPRODUKUJU SEĆANJA, ONI SU NADOGRADNJA NAŠE LIČNOSTI! Jovanov o značenju parfema - To je energetski otisak čoveka

Cela planeta se šepuri, doteruje, ulepšava, sređuje, kinđuri, stavlja ratničke boje... Gledajući sa te strane, mi ljudska stvorenja, i nismo Bog zna kako prošli, pa smišljamo načine da svoje grive, kandže, zube dovedemo u red.

Opet, dosta toga zavisi na kom delu svetu živimo. Dok mi ispravljamo zube, u Japanu ih krive, tvrde da tako izgledaju mlađe.

Izgledom možemo prevariti za godine, a može li miris da prevari?

Upravo je to Vukašin Grozdanić, voditelj i autor emisije "Kojekude po Srbiji", istraživao, pa se zaputio u jednu od najstarijih parfimerija u gradu.

Nemanja Jovanov, iz parfimerije "Sava", je za Kurir ispričao sledeće:

- Miris je čista nadogradnja na naš energetski otisak koji projektujemo oko sebe. Navodim energetski zato što je odelo vizuelni, a miris nije vizuelni, on je bukvalno energetski, to je ta nadopuna onoga što mi zračimo sa osmehom, pogledom, pojavom... To je veoma važan deo i potreban deo u formi jedne ličnosti i predstavljanja. Taj indetitet ne mora nužno biti nešto što će se svima dopadati, pre svega mora da se dopada osobi koja ga nosi, tako će ona biti zadovoljnija, a ako je ta osoba zadovoljna, onda će i oko sebe širiti polje zadovoljstva, a to će drugi svakako primetiti. Zato ne treba birati miris koji se dopada drugome, već koji se dopada nama. Ako se nama dopada, onda će se i drugima taj miris svideti na nama.

Potom je rekao da osoba ne mora non-stop da ima miris na sebi:

- Smatram da jeste važno izaći sa mirisom, ali ako se dogodi da osobi ne prija u tom trenutku miris, onda bolje da ga ne stavi. Najvažnija spojnica jeste da nama bude prijatno.

Jovanov je spomenuo da su njegova sećanja bazirana na mirisima:

- Miris je jedna od supstanci koja specifično zarobljava jednu energiju. Ta energija je sposobna da nas vrati u neka sećanja. Prvo što beba probudi kao čulo jeste mirisa, još pre vida. Dakle, dodir i mirs su ono čega prvo postanemo svesni, doduše ni nauka ne može baš do kraja da izuči u kom periodu se to javlja, ali znamo da je još u materici. Generalno, ja imam sećanja na bazi mirisa. Miris su kao asocijacije na neka iskustva.

