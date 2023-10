MISTERIJA NESTANKA MLADIĆA IZ KOLUMBIJE U BEOGRADU! Bio u bolnici pre 10 MESECI, izašao, a onda ga više niko nije video

Mladić iz Kolumbije koji je nestao u Beogradu ima 30 godina, a poslednji put viđen je 8. januara.

Državljanin Kolumbije Renco Alfonso Vargas Rodrigez nestao je 8. januara ove godine u Beogradu, a 10 meseci kasnije i dalje se ne zna gde se nalazi, kao i šta mu se desilo. Njegov nestanak obavijen je velom misterije, a u ceo slučaj, prema rečima ljudi bliskih Kolumbijcu, uključio se i Interpol.

Ovaj Kolumbijac star svega 30 godina nestao je nakon što je primljen u bolnicu posle jakog epileptičnog napada. Tom prilikom, on je hitno prevezen na Vojno-medicinsku akademiju, odakle je posle ukazane pomoći prebačen na Kliniku za tropske i infektivne bolesti.

Nakon što je završeno lečenje, dan nakon Božića otpušten je iz medicinske ustanove i od tada mu se gubi svaki trag. Njegovo ime nalazi se na sajtu Nestali Srbije, kao i da se za njim i dalje traga. Renzo je jako upečatljiva ličnost i svuda po telu ima tetovaže sa motivima crtanih likova iz nekih od najpopularnijih crtanih filmova koji su svima obeležili detinjstvo. Reč je o likovima Tasmanijskog đavola, Duška Dugouška i Patka Dače.

Punih 10 meseci o njemu nema ni traga ni glasa, a o slučaju je obaveštena i Ambasada Kolumbije koja se nalazi u Budimpešti, kao i Počasni konzulat u Beogradu. Ipak, i pored toga, šture su informacije o njegovom nestanku. Nestali Kolumbijac pati od epileptičnih napada i postoji mogućnost da je dezorijentisan i da mu se zbog toga izgubio svaki trag. On je lice koje je poznato Beograđanima, koji ga se sećaju kao uličnog zabavljača koji je svojim trikovima uveseljavao vozače na semaforu, dok čekaju da se upali zeleno svetlo.

Devojka nestalog Kolumbijca ispričala je da joj ovih dana njegov nestanak posebno teško pada jer je pre nekoliko dana bio njegov rođendan. "Poslednji put sam se čula sa njim 5. januara, posle toga više ne znam gde je, niti da li je izašao iz bolnice. Mislim da njegova bolest ima neke veze sa nestankom. Bila sam u Beogradu pre nekoliko meseci na par dana. Išla sam u policiju, a znam da se u ceo slučaj uključio i Interpol", rekla je ona i zahvalila se na podršci.

Jedina star za koju ona smatra da može da predstavlja problem jeste to što on nije imao dokumenta kod sebe. "Iskreno se nadam da će biti pronađen i želim da verujem da nije bio žrtva nekog zločina. On bi se javio, pisao bi meni, pisao bi svojim prijateljima. Niko se sa njim nije čuo od tada i zbog toga smo zabrinuti", završila je ona. O nestanku mladića pisali su i kolumbijski mediji, međutim, i dalje nema naznaka šta se krije iza nestanka.

Autor: