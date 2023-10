U NAREDNA DVA SATA PLJUSKOVI U OVOM DELU SRBIJE! Stiže grmljavinski sistem, Subotica već pogođena - Evo gde se tek OČEKUJU NEPOGODE!

U toku večeri u većem delu Srbije biće suvo, dok se na pojedinim lokacijama očekuju padavine.

U naredna dva sata lokalnih pljuskova sa grmljavinom biće na severu Banata. Ovaj sistem prethodno je doneo jake pljuskove sa grmljavinom severu Bačke, naročito širem području Subotice i sada će se premeštati preko severa Banata ka Rumuniji.

Po koji pljusak ili slaba kiša očekuju se ponegde i na istoku Srbije.

Inače, za razliku od današnjeg nestabilnog dana, uz smenu sunca i oblaka, ali i uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom, drugi dan vikenda doneće sunčano vreme.

Ovaj vikend prolazi u znaku pravog prolećnog vremena kada su temperature u pitanju, a one će u nedelju biti od 22 do 26°C, u Beogradu do 25°C.

