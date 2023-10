MIHOLJSKO LETO PREVARILO JAGODE - Voće u oktobru rodilo kao da je proleće, a evo kakve su cene! (FOTO)

Zbog izuzetno toplog vremena, drugi put u godini stigle su na branje jagode u domaćinstvu Peurača, u selu Štitar kod Šapca. Kako je za Tanjug rekao vlasnik zasada Dražen Peurača, do sada su nabrali 30 kilograma sa 80 ari, a ako lepo vreme potraje, očekuju još par branja.

Cena je 400 dinara po kilogramu, što je nekoliko puta više nego u proleće.

Peurača je objasnio da nisu na vreme poskidali cvetove, pa je zbog visokih temperatura došlo do ponovnog sazrevanje plodova. On je kazao da su do sada imali dva-tri branja, kako uzreli plodovi ne bi propali.

Do sada su, kako je rekao, prodali tridesetak kilograma. Zbog velikog interesovanja kupci unapred rezervišu jagode i sve što stigne na branje, odmah se proda.

