Mononukleoza je akutna infektivna bolest koja se može javiti kod svih uzrasnih kategorija, ali najčešće pogađa mlade ljude, 15-25 godina starosti. Infektivna mononukleoza je uzrokovana Ebstein-Barrovim virusom.

PRENOŠENJE Širi se uglavnom putem pljuvačke, odnosno vazdušno-kapljičnim putem, te joj je drugi naziv „bolest poljupca“. EBV je virus koji ostaje u stanju mirovanja u telu, povremeno postaje aktivan, ali ne izaziva značajne simptome. Kada je virus aktivan, može se preneti na druge. Stoga je moguće, iako retko, dobiti mononukleozu od nekoga ko nije očigledno bolestan. Simptomi mogu biti slabiji kod dece mlađeg uzrasta, dok kod adolescenata i mladih odraslih, često izaziva intenzivnije simptome zbog kojih je potrebno strogo mirovanje dok infekcija ne prođe.

Pedijatar dr Snežana Đorđević kaže da je u poslednjih nekoliko godina mononukleoza sve više prisutna.

- Ranije se javljala u školama, ali sada je ima i u vrtićima. Najstrašnije je to što neko nema nikakve tegobe, da je prenese drugom detetu, i to je postala mogućnost ponovnog širenja. To je uvek sporadično, nije epidemija, ali problem je to što je u poslednje vreme asimptomatska - rekla je ona.

Kada je dete malaksalo, ima glavobolju, ima otekle limfne žlezde, mislimo da je to, ali su to simptomi i za druge bolesti, zato su detaljne analize neophodne.

- Postoje i brzi testovi gde se odmah vidi - dodala je ona.

Ova bolest se zove bolest poljubca jer je prisutna među tinejdžerima uzrasta od 16 do 18 godina, objašnava ona.

- Inkubacija može biti od 5 do 50 dana. U svojoj dugogodišnjoj praksi sam se susrela sa raznim slučajevima i posledicama... Imamo decu koja su prenosila bolest i posle 18 meseci, iako su preležali bolest poljupca - rekla je Đorđević.

Mirovanje je važno, kao i kod svake bolesti, dodala je.

Kako je dodala, moguće su i posledice koje mogu biti u vidu kočenja lica, problema sa nervnim sistemom i slično, zbog čega je jako važno da se ova bolest "preleži".

Autor: