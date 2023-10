STIŽE NAM KIŠNI PERIOD! OVO JE NAJNOVIJA DUGOROČNA PROGNOZA - Zima će imati tri hladna talasa, a evo kakav će biti novembar

Ivan Ristić, meteorolog, govoreći o vremenu kaže da su temperature veće za jedno četiri, pet stepeni u odnosu na prosek.

Ristić je rekao da je početkom 20. veka bilo još toplijih dana u mesecu oktobru.

- Na primer, 1907. godine temperature su išle do 35, 36 stepeni - izjavio je Ristić i dodao da se dešavalo da po 10 dana budu temperature preko 30 stepeni.

Ristić je rekao da se ne poštuje kalendar i da je leto na neki način produženo mesec dana.

- Sada smo dobili da je produženo skoro do oktobra... Nekad je bolje da produženo leto bude do novembra, jer postoje periodu u toku godine kada se menja vreme... Prema mojoj dugoročnoj prognozi očekujem tri hladna talasa ove zime. Prvi početkom januara, oko Božića, on će najduže trajati, oko 15-20 dana, a drugi sredinom februara, a treći početkom marta - najavio je Ristić.

Prema njegovim rečima, početak novembra biće relativno topao.

- Temperature će biti niže nego ovih dana, ulazimo u opseg temperatura od 15 do 20 stepeni. S tim što u petak i nedelju može biti i preko 20 stepeni zbog te 'jugovine' - pojasnio je meteorolog Ristić.

Ristić je rekao da misli da će od 2030. godine temperatura ponovo da pada globalno i da će uslediti hladniji period.

- Ja sam se rodio na primer kada je bilo mini ledeno doba. Sedamdesetih, do osamdesetih godina, do '85 su rekli da smo bili u mini ledenom dobu, a sad smo u toplijem periodu - kazao je Ristić i dodao da misli da nije za sve kriv ugljen-dioksid, već da postoje neki periodi.

Ristić je rekao da ćemo od sutra skoro na svaka dva dana imati kišu i rekao da ne bi trebalo da kod nas bude poplava, te da će na zapadu biti više padavina.

Meteorolog je rekao i da se prvi sneg očekuje 15. decembra.