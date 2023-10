STIŽE NOVIH 13.000 DINARA! Sjajna jednokratna pomoć za ovu grupu građana

Isplata na račune od 6.000 do 13.000 dinara očekuje se već u ovoj godini.

Bivši gradonačelnik i predsednik Privremnog organa grada Goran Cvetanović izjavio je danas da se neće čekati naredna godina, već da će u ovoj godini lokalna samouprava platiti udžbenike za sve osnovce na teritoriji ovoga Leskovac, prenose sprski portali.

On je kazao da će za te potrebe stići vanredni transfer iz Vlade Srbije od 60 miliona dinara, a razliku do 70 ili 75 miliona dinara će se izdvojiti iz budžeta grada Leskovca.



“Da li će oni kupiti knjige, verovatno su kupili, ali mi ćemo uplatiti novac na njihove tekuće račune, što znaći da mogu deci da kupe garderobu ili drugo što je potrebno za školavanje. To je negde oko 70 do 75 miliona dinara, tako da će ostatak ići iz našeg budžeta, i, bukvalno za svako dete biti uplaćeno, s tim što ćemo za prvake naredne godine povećati iznos sa 6.000 na 7.000 dinara”, kazao je bivši gradonačelnik za lokalne medije.

Prema njegovim navodima, roditelji koji imaju prvake dobiće 6.000, učenike drugog razreda 7.000 i tako dalje do 13.000 dinara, koliko će dobiti roditelji osmog razreda.

Kazao je da će biti angažovani svi pravnici iz škola, kako bi roditeljima pomogli da popune formulare.

Cvetanović je naglasio da je za knjige prvaka već isplaćeno preko četiri miliona dinara, a da je ostalo neisplaćeno oko 1,2 miliona dinara zbog grešaka u popunjavanju zahteva.