Goran Vesić: SRBIJA ĆE U NAREDNIH DESET GODINA IMATI PREKO 700 KILOMETARA BRZIH PRUGA

Predsednik Aleksandar Vučić je najavio brzu prugu koja će nas povezati sa Sofijom i Istanbulom. Poslednjih meseci tim koji sam formirao vredno je radio na određivanju nove trase brze pruge od Niša do srpsko-bugarske granice - napisao je Goran Vesić, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, na svojoj fejsbuk stranici.

- Tu, u mestu Dragoman, naša brza pruga spojiće se sa pruguom koju Bugarska radi od Sofije do granice sa Srbijom uz grant Evropske unije. Kako Turska planira da gradi brzu prugu od Istanbula do granice sa Bugarskom eto nama ponovo “Orijent ekspresa” samo u modernoj verziji 21. veka. Tako će se Turska i Bugarska preko Niša povezivati na našu brzu prugu koju gradimo od Niša do Beograda, a potom dalje do Subotice.Naravno ostajemo posvećeni izgradnji brze pruge Niš - Skoplje jer će ta brza pruga u budućnosti voditi do Soluna i Atine. Srbija danas ima 75 kilometara brze pruge. Do kraja naredne godine završavamo još 108 km brze pruge do Subotice, koja se upravo gradi, pa ćemo imati do kraja naredne godine 183 km brzih pruga - rekao je Vesić i dodao:

- Kada završimo brzu prugu do Niša, čija je dužina 230 km, a za čiju ćemo izgradnju naredne godine raspisati tendere, Srbija će imati 413 km brzih pruga.

Vesić ističe da će sledeća deonica biti dugačka 135 kilometara od Niša do naše granice sa Severnom Makedonijom, a da će oni raditi svoj deo pruge do Skoplja.

- To znači da ćemo imati 548 kilometara brzih pruga.

Ako tome dodamo 90 km brze pruge od Beograda do Šida za koju se projekat završava, imaćemo 638 kilometara brzih pruga u Srbiji - rekao je Vesić i dodao:

- Sadašnja deonica između Niša i Dragomana iznosi 119 km. Kada se završi projektivanje ove deonice znaćemo tačnu dužinu ove pruge, pošto se projektuje nova trasa. U svakom slučaju sa ovom prugom imaćemo u narednih deset godina preko 700 km brzih pruga. Srbija će imati više kilometara brzih pruga od mnogih zemalja EU, a najviše na Balkanu. Srbija ne sme da stane!