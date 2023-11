ŠAPIĆ OBJAVIO VAŽNU VEST ZA BEOGRAĐANE: Od danas mogućnost reprograma duga za 'Infostan' uz razne povoljnosti

Sva dugovanja koji imaju Beograđani za „Infostan” i komunalne usluge i odnose se na period zaključno sa 31. avgustom, od danas će moći da budu reprogramirana, najavio je predsednik Privremenog organa Beograda Aleksandar Šapić. On je podsetio da se akcija reprograma duga sprovodi se u skladu sa zaključkom Gradskog veća Grada Beograda, koji je donet pre nekoliko nedelja, a danas postaje važeći.

– Pozivam sve da se jave u Servisni centar Grada Beograda ili da posete neku od poslovnica „Infostana”, kako bi reprogramirali dug uz razne povoljnosti. Zaustavljamo izvršitelje, niko im neće ništa prinudno naplaćivati jer su dobili mogućnost da u sledećih šest meseci reprogramiraju dug. Date su različite kategorije i to ako jednokratno plate, glavni dug se smanjuje za 15 procenata, na tri rate dvanaest procenata, na šest rata deset i na dvanaest rata dug će iznositi pet procenata manje. Korisnici socijalnih davanja mogu da reprogramiraju dug na maksimalno šezdeset mesečnih rata uz otpis kamate i do 20 odsto umanjenja. Za dug do 30.000 dinara omogućeno je plaćanje na dvanaest mesečnih rata, za dug od 30.000 do 50.000 dinara na 24 rate, od 50.000 do 200.000 dinara na 48 rata, a za dug preko 200.000 dinara omogućeno je plaćanje na šezdeset rata. Posebna kategorija su penzioneri i njima je data mogućnost plaćanja duga na maksimalnih šezdeset rata uz otpis kamate i umanjenje 20 odsto od glavnog duga – precizirao je Šapić.

Ova mogućnost traje od 1. novembra do 30. aprila 2024. godine, dodao je Šapić.

– Ovo nije mala stvar i mislim da će značajno da pomogne, naročito Beograđanima iz određenih socijalnih kategorija, koji iz objektivnih razloga nisu mogli da plaćaju dažbine i komunalije – rekao je Šapić.

Autor: