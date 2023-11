Ministarka Grujičić najavila: Deca dijabetičari će pored besplatnih senzora, dobiti i ovo!

Ministarka zdravlja Danica Grujičić najavila je danas da će za svu decu do 18. godine na insulinskoj terapiji sa nestabilnim dijabetesom biti omogućeni besplatni senzori, a da je u sledećem kreditu Svetske banke planirano da se u Bukovičkoj banji napravi hotel gde će oba roditelja biti tri nedelje sa svojim detetom dijabetičarom i proći svu neophodnu edukaciju.

- Sada nažalost može da bude samo jedan roditelj i to smatram da nije dobro. Nekada treba obučiti čak i stariju braću i sestre da o mlađem povedu računa. Mislim da će to biti jako lep projekat, i nadam se da će u narednih pet godina i to biti završeno - izjavila je ministarka zdravlja.

Govoreći o planu izgradnje objekta u Bukovičkoj banji, Grujičić je rekla da će tamo oba roditelja dobiti svu neophodnu edukaciju kako da prepoznaju prve simptome dijabetesa kod deteta, kada pada a kada raste šećer, kada se razvija komplikacija, kao i da će dobijati savete kojom fizičkom aktivnošću i u kojoj meri deca sa dijabetesom treba da se bave.

Govoreći o besplatnim senzorima za svu decu do 18 godina na insulinskoj terapiji sa nestabilnim dijabetesom, ministarka je rekla da je velika je stvar što su se roditelji organizovali i što su izvršili određeni pritisak na državu da uvede i insulinske pumpe koje su oni smatrali boljim nego ove koje su bile dostupne dosad i precizirala da bi trebalo to da krene čim Fond za zdravstveno osiguranje završi nabavku.

Povodom najave da će sela i manja mesta u Srbiji dobiti pokretne ambulante u kojima će raditi lekari opšte medicine, Grujičićeva je rekla da se prvo kreće od juga Srbije, Pčinjskog, Topličkog i Jablaničkog okruga, i dodala da je projektna jedinica već bila na terenu i videla gde treba da budu stacionarne ambulante.

- Zamišljeno je da stacionarne ambulante imaju lekara opšte prakse koji će raditi pre podne i popodne, i da imaju stomatologa. Pored opreme za stomatologiju, biće i mali rendgen, ultrazvuk, tako da lekar opšte prakse može ultrazvukom da odredi da li tog pacijenta treba hitno da šalje negde ili da ga zakaže za kontrolu. Nikada veštačka inteligencija neće moći da zameni pregled pacijenta - navela je ona.

Dodaje da će se u stacionarnim ambulantama takođe biti i mala laboratorija, EKG, kao i oprema za reanimaciju u slučaju da dođe do srčanog zastoja, kako bi lekari imali čime pacijenta da oporave dok ne dođe hitna pomoć.

- Sve ovo će takođe biti i u pokretnim ambulantama, s tim što ćemo videti šta ćemo sa stomatologijom. Da li ćemo do tih stacionarnih dovoziti pacijente ukoliko imaju nekakav problem, ili na redovne kontrole. Ono što ja uvek pozivam pacijente to je prevencija - izjavila je ministarka i dodala da smatra da je bila velika greška to što su stomatolozi otpušteni.

Autor: