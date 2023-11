Ugled i poverenje se dobijaju samo kroz rezultate a mi smo kao Narodna banka Srbije (NBS) i država to poverenje ostvarili upravo kroz rezultate, koje je Međunarodni monetarni fond (MMF) razmatranjem druge revizije od 19. do 31. oktobra i prikazao, a očekujemo da 21. decembra Izvršni odbor MMF-a to i potvrdi, izjavila je danas guverner NBS Jorgovanka Tabaković.

Tabaković je na konferenciji za novinara, zajedno sa ministrom finansija Sinišom Malim, istakla da je osnovni instrument koji je omogućio da se postigne ekonomska i finansijska stabilnost u zemlji usaglašenost monetarne i fiskalne politike i svega što predsednik Srbije Aleksandar Vučić radi, između ostalog i na privlačenju direktnih stranih investicija.

Prema njenim rečima, aranžman je iz finansijskog prešao u aranžman iz predostrožnosti, a na pitanje novinara koliko je do sada novca povučeno, Tabaković je rekla da je povučena milijarda i 180 miliona evra.

- Bilo je predviđeno da se oko 300 miliona povuče posle druge revizije, ove o kojoj sada govorimo i čije je razmatranje završeno sa jučerašnjim danom, ali smo rekli da nam taj novac ne treba, jer imamo visoku likvidnost i visoke devizne rezerve i da nam taj novac stoji na raspolaganju, ukoliko nam bude zatrebao zbog nekih iznenadnih okolnosti - rekla je Tabaković.

Na pitanje koji je datum prelaska iz jednog u drugi tip aranžmana, guverner je rekla da se očekuje da se 21.decembra održi sednica Izvršnog odbora direktora MMF-a, gde će se i formalno usvojiti izveštaj misije koja je bila u Srbiji i to će biti datum prelaska, naravno ako se ne desi nešto nepredviđeno i odbor se tada ne sastane.

Tabaković je istakla da je MMF u saopštenju naveo da su rizici, inače dobre politike Srbije, geopolitička kretanja i razvoj situacije u energetskom sektoru, neizvesnosti u pogledu ekonomskog rasta zbog trgovinskih partnera, izazovno okruženje kada je reč o inflaciji i dalja nestabilnost globalnog finansijskog tržišta.

- Navedeno je, međutim, da srpska ekonomija ima znatne rezerve protiv neizvesnosti, koje uključuju visoke devizne rezerve, depozite javnog sektora, relativno nizak javni dug, održivu dinamiku spoljnog duga kao i dobro kapitalizovan i likvidan bankarski sektor - rekla je ona.

Istakla je da su u zemlji obezbeđeni uslovi za dolazak stranih investitora i sigurnost finansijskog sistema, a dokazi za to su više od 24 milijarde evra bruto deviznih rezervi, više od 20 milijardi evra neto deviznih rezervi, više od 39 tona zlata u trezorima NBS, stabilan kurs dinara.