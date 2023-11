TUGA I DEPRESIJA NISU ISTO! Psihijatar upozorava: Površni saveti ne pomažu, potrebno je uraditi samo JEDNU STVAR (VIDEO)

U čemu je razlika između depresije i duple depresije i koji su to simptomi da moramo potražiti stručnu pomoć?

Specijalista psihijatrijske klinike "Dr Laza Lazarević" dr Irena Đorđević ističe da je depresija izuzetno teška, a ljudi su skloni da je poništavaju.

- Često ćemo čuti površne savete, to će da prođe, prošetaj, nije ti ništa, kako moj deda nije bio depresivan...A osoba koja boluje, ona nosi tugu, ali ne samo to. Imamo pravo da budemo tužni, ali to nije istio što i depresija - objasnila je Đorđević.

Ona je istakla da tuga pomaže da odbolujemo određeni gubitak, stavimo ga u kontekst života i nastavimo dalje.

- Proces zarastanja rane je proces tugovanja. Ostaje nam ožiljak, ali nastavljamo dalje. Međutim, kod depresije isto postoji tuga, ali nema jasnog gubitka i tuga traje duže od dve nedelje ili je njen intenzitet jači. Kod depresije se uz tugu javlja krivica - navela je Đorđević.

Ona je istakla da postoje jako teški oblici depresije kada čovek nema snage da ustane iz kreveta, obavlja poslove, čak i da brine o ličnoj higijeni.

- Kod depresije su česte suicidne ideje i pokušaju. Oko tri četvrtine ljudi koji boluju od depresije su imali suicidne ideje, ali je značajno mali broj pokušao ili izvršio - napomenula je Đorđević.

Istakla je da je najvažnija podrška okruženja, bez ideje da se odmah pruži rešenje.

- Površnim savetima se poništava problem - upozorila je Đorđević.

