Beograđanka Aleksandra Milovanović više od nedelju dana je zatvorena u potkrovlju svoje kuće, bez struje i vode. Koliko god neverovatno to zvučalo, ona već danima nema pristup spoljnom svetu ili osnovnim potrebama, niti mogućnost kretanja.

Javni izvršitelj je u ponedeljak, kako kaže, kada je "u njenu kuću useljavao novog navodnog vlasnika", zamenio bravu od ulaznih vrata kuće i nije joj dao ključ. A jedini način da iz potkrovlja siđe jeste kroz ta vrata. Neverovatan Aleksandrin slučaj i cela komplikacija kreće od brakorazvodne parnice.

Ključ za rešenje cele ove bizarne situacije jeste, kako kaže, baš u tom ključu koji ona nema, niti postoji volja da joj neko da. Ključ od tih vrata joj neophodan kako bi mogla da koristi prolaz i stepenice kroz ostatak kuće, odnosno da iz svog potkrovlja ulazi i izlazi, s obzirom na to da taj njen treći sprat nije bio obuhvaćen izvršenjem. Svi ostali spratovi jesu.

Advokat Aleksandar Radivojević kaže da ova žena nije iskoristila sva prava koja ima. Kako kaže, ona je trebala da izdvoji svoju bračnu tekovinu, na koji način bi sprečila sve što se desilo.

- Da li je znala za pozajmicu, to je nešto drugo. Ali to, što je on dobio, ne može se odnositi na njenu imovinu. Njen akutni problem u ovom momentu je to da ona ne može da napusti kuću, jer neko tvrdi da joj stepenice, kapija i ništa drugo ne pripada, a to nije tačno. Ona može da pokrene tužbu, rokovi su kratki, ona u roku od dana može da podnese tužbu - dodaje advokat.

Ako imate parcelu, okruženu drugim parcelama, ne možete helikopterom dolaziti na svoje parcele, dodao je on.

- Ona je morala da prigovori da se to ne odnosi na nju. Javni izvršitelj to usvaja ili ne usvaja. Moraju se znati prava, ko ne zna pravo on sebi škodi. Ona mora angažovati vrhunsku stručnu pomoć, ona ima puno argumenata na svojoj strani - dodao je Radivojević.

Novinarka Biljana Obradović kaže da se postavlja pitanje, zašto ova žena nije angažovala advokata.

- Nadamo se da će se ovo završiti na najbolji mogući način. Ovde vidimo da se vi udate iz ljubavi, a onda dođete do ovih situacija. Viđali smo i u Holivudu sve ovo. Razvodi su nešto sasvim normalno, nije ništa novo. Imamo zvezde koje imaju milione, pa njihove odštete. Realnost našeg života je da se ovaksve situacije nažalost dešavaju - kaže Obradović.

Autor: