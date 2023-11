Eksplozija ciklona nad Evropom, neverovatan pad vazdušnog pritiska: OVO će pogoditi i Srbiju

Nastavlja se natprosečno toplo vreme

Evropa je danas pod uticajem veoma snažnog ciklona, jednog od najjačih ikada nad Evropom, a ovaj ciklon uticaće i na vreme u Srbiji.



Centar ciklona od svega 950 milibara nalazi se nad južnim predelima Engleske, a ova vrednost niža je za 60 milibara od normalne vrednosti, što je ekstremno nisko i skoro nezabeleživo u tom delu.

Ceo potez od jugozapadne do severozapadne Evrope nalazi se na udaru orkanske oluje sa vetrovima uz priobalna područja od preko 160 km/h, uz talase visine i preko 10 metara, uz obilne kiše, poplave i bujice.

U naredna 24 sata centar ciklona kružiće nad Severnim morem i postepeno se popunjavati, ali će i dalje svom snagom uticati na vreme u Evropi, ali u u Srbiji.

Iako se danas u većem delu Srbije očekuje pretežno sunčano, osetniji pad vazdušnog pritiska i pojačanje jugoistočnog vetra pod uticajem napomenutog ciklona biće uvod u pogoršanje vremena koje nas očekuje tokom petka.

U petak se u svim predelima Srbije očekuje jače naoblačenje. Već do podneva kiša i pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u Vojvodini, na zapadu i jugozapadu Srbije, a do kraja dana i večeri i u ostalim predelima zemlje.

Lokalno se očekuju i izraženiji pljuskovi sa grmljavinom.

U većini predela očekuje se da padne od 10 do 20 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno i više.

Vazdušni pritisak biće znatno ispod normale.

Duvaće veoma jak južni i jugozapadni vetar, na planinama sa olujnim udarima od 100 km/h. U košavskom području (Banat, Pomoravlje, Podunavlje, Beograd, Braničevski okrug) duvaće veoma jak jugoistočni vetar, povremeno sa olujnim udarima, na jugu Banata i višim od 100 km/h.

Veoma izraženo južno strujanje usloviće i dalje priliv tople vazdušne mase sa juga i sa Mediterana.

Jutarnja temperatura biće od 8°C na jugu do 16°C na severu Srbije i u Beogradu, a maksimalna dnevna biće od 17°C na severu Bačke do 25°C na jugu i jugoistoku Srbije, u Beogradu do 21°C.

Snažno južno visinsko strujanje doneće i čestice peska iz Sahare, pa će ponovo padati prljava kiša, odnosno kiša sa česticama pustinjskog peska.

Zbog olujnog vetra, za petak se preporučuje povećan oprez, kako na otvorenom, tako i u saobraćaju, jer udari vetra mogu oboriti stabla ili neke druge predmete.

Dobra vest je da će vetar tokom večeri potpuno oslabiti.

Uticaj ciklonske aktivnosti sa zapada Evrope i Atlantika nastaviće se u Srbiji i tokom vikenda, uz kišu i pljuskove sa grmljavinom, ali i dalje uz relativno toplo vreme.

Veća količina padavina u subotu očekuje se na jugu i na istoku Srbije.

Postepena stabilizacija vremena očekuje se sledeće sedmice, uz postepeni pad temperature vazduha.

Autor: