ŽENA UMALO DA IZGUBI ŽIVOT ZBOG MAGNETA I PLOČICE SA IMENOM: Pri svesti sam, ali jedva! Trajalo je ukupno pet sati!

Jedna žena umalo da izgubi život i to zbog pločice sa imenom koju nosi na poslu, a koja je prikačena magnetom.

Naime, žena nosi i insulinsku pumpu a nije znala za loš uticaj magneta na sam uređaj, te umalo da dođe do nesreće.

- Već par meseci na poslu nosim pločicu sa imenom, koja je za odeću pričvršćena magnetom. Insulinsku pumpu nekad nosim na pojasu pantalona, a nekad prikačenu na bretelu brusa, zavisi šta obučem. Uglavnom, par puta na poslu mi neobjašnjivo padne šećer. Pumpa traži da promenim set (rezervoar i kanilu), ili da promenim bateriju. Bilo mi je čudno, al' ajde. Juče mi padne šećer, ja sama, koleginice dolaze za sat i po. Uzmem grožđani šećer, ništa. Pada. Pijem sok, jedem čokoladu, sve živo, ne vredi - počela je svoju priču jedna korisnica Tvitera.

Krenula je kući sa posla pešice, a nakon 10 minuta joj se slošilo još više.

- Sela na neki zidić, zovem ćerku da me pokupi. Pri svesti, ali jedva. Trajalo je ukupno oko 4-5 sati. Ne mrda šećer sa 2. Već su hteli da me voze u hitnu. Tri puta sam se/su me presvlačili, teško preznojavanje. Kad je sve prošlo, krenem da guglam uticaj magneta na pumpu. I kaže: "Magnetna polja u neposrednoj blizini ovih uređaja mogu oštetiti komponentu motora pumpe koja kontroliše isporuku insulina. U tom slučaju može doći do predoziranja i, kao rezultat, teške hipoglikemije." - navela je ona i dodala:

- Mal' se ne overih zbog magneta i pločice sa imenom! Kako to do sada nisam znala, nije mi jasno. Bilo bi mnogo glupo da sam otegla papke na takav način. Danas mi dete donelo cveće, mnogo sam ih juče uplašila.

Korisnici su joj zahvalili što je podelila svoju priču koja može pomoći drugima.

