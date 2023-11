Mirović: Izgradnja novog kompleksa Dečje bolnice u Novom Sadu – kruna revitalizacije zdravstvenog sistema

Danas je u Pokrajinskoj vladi predstavljen projekat za izgradnju novog kompleksa Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine – Dečje bolnice. Pokrajinska vlada finansirala je projektno-tehničku dokumentaciju, a reč je o izgradnji novog i rekonstrukciji postojećeg objekta.

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović naglasio je značaj Instituta, od koga zavisi zdravlje dece dvomilionske zajednice.

- Izgradnja novog kompleksa Dečje bolnice, dug je prema roditeljima i deci koja su do sada lečena u Institutu, kao i obaveza prema onima koji će se u budućnosti lečiti u mnogo boljim uslovima, nakon rekonstrukcije, naši najmlađi – deca i omladina - istakao je Mirović i dodao da je realizacija ovog projekta složen posao.

Da bi se taj projekat mogao realizovati, prvo mora da se izgradi nova Klinika za stomatologiju, na lokaciji u delu Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, a zatim da se sruši objekat u kome je danas ta klinika, pa da se onda započne izgradnja velikog kompleksa Dečje bolnice.

- Pred nama je veliki cilj, a to je da do kraja ove godine dobijemo građevinsku dozvolu i da onda zajedno sa Vladom Srbije u narednoj godini obezbedimo finansijska sredstva od najmanje 8,5 do 9 milijardi dinara kako bismo u 2025. započeli izgradnju i nabavku opreme - naveo je Mirović.

Pokrajinska vlada je preko Sekretarijata za zdravstvo i Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine u poslednjih sedam godina u investicije i medicinsku opremu za Dečju bolnicu uložila 787 miliona dinara.

- Kada smo pre nešto više od sedam godina preuzeli odgovornost za funkcionisanje Pokrajine, zatekli smo u oblasti zdravstva lošu situaciju. Revitalizaciju pokrajinskog zdravstvenog sistema izdvojili smo kao prioritet svog delovanja. Putem Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo i Uprave za kapitalna ulaganja, od sredine 2016. godine do danas, u zdravstvo smo uložili ukupno 25,3 milijarde dinara - rekao je Mirović.

Mirović je ovom prilikom dodao i to da je pri kraju sveobuhvatna rekonstrukcija instituta u Sremskoj Kamenici.

- Najkasnije u maju biće u funkciji Kamenica 3 sa svom neophodnom opremom. U to vreme, započećemo i radove na izgradnji parking garaže, sa 500 mesta, i na spoljnom uređenju institutskog kompleksa. Izdvojićemo i deo novca za rekonstrukciju dela Klinike za plućne bolesti. Time ćemo potpunio zaokružti taj veliki višegodišnji posao u Sremskoj Kamenici - naveo je Mirović.

Predsednik je podsetio i na to da je završena rekonstrukcija i opremanje brojnih klinika Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine.

Očekuje nas, prema njegovim rečima, i rekonstrukcija i nabavka nove opreme za opšte bolnice na teritoriji Vojvodine.

Vlada Srbije, kako je rekao, preuzela je obavezu da završi radove na izgradnji blokova B i C Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, posao koji će biti završen, kako je najavljeno, do kraja sledeće godine.

- Republika je, takođe, preuzela obavezu da rekonstruiše i Polikliniku, a mi ćemo nastaviti sa rekonstrukcijom preostalih klinika, za šta smo izdvojili 1,3 milijarde dinara - istakao je Mirović i dodao da sve to ne može da bude funkcionalno niti kompletno bez novih lekara i medicinskog osoblja, pa će njihovo kvalitetno obrazovanje, bolji uslovi za rad i veće zarade i dalje biti jedan od prioriteta.

V.d. direktorka Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Jelena Antić rekla je da ta ustanova pruža zdravstvenu zaštitu za oko 400.000 dece i omladine uzrasta do 18 godina, u celoj AP Vojvodini. Čine ga tri klinike: Klinika za dečju hirurgiju, Klinika za pedijatriju i Klinika za dečju habilitaciju i rehabilitaciju. Ima 783 zaposlena radnika – 132 lekara i 464 sestre, a kapacitet Instituta je 350 postelja.

Direktor firme DBA arhitekta Đorđe Bajilo predstavio je projekat, istakavši da će novi kompleks biti sublimacija savremene arhitekture uz poštovanje svih medicinskih standarda.

- Objekti Dečje bolnice trenutno imaju 16.000 kvadratnih metara, a nakon rekonstrukcije i dogradnje imaće oko 57.000 kvadrata. Zadržava se kapacitet Instituta, ali se menja struktura objekta. Planirana je i izgradnja dva nivoa podzemne garaže za 152 vozila - naveo je Bajilo.

Događaju je prisustvovao i potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za zdravstvo prof. dr Zoran Gojković.