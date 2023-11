NA SNAZI SU 2 METEOALARMA Prognoza za petak i vikend ne sluti na dobro: Očekuju nas KIŠA, ORKANSKI VETAR I OLUJNO NEVREME

U Srbiji je danas toplo za ovo doba godine. Za Bačku, Banat, Srem, Beograd, Šumadiju, Pomoravlje i zapadni deo Srbije na snazi je žuti meteoalarm, ali zbog natprosečnih temperatura za ovo doba godine.

U najnovijoj vremenskoj prognozi Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) za 2. novembar najavljuje temperature preko 20 stepeni.

- U toku noći s četvrtka na petak očekuje se novo naoblačenje uz pojačavanje južnog i jugoistočnog vetra u svim krajevima, pa će u košavskom području i na planinama vetar dostizati i udare olujne jačine – objavio je RHMZ.

Kratkotrajna kiša očekuje se tek ponegde na zapadu i severozapadu Srbije.

U toku noći i u petak tokom dana duvaće jak južni i jugozapadni, a u košavskom području jak jugoistočni vetar sa udarima olujne jačine. Najjači udari vetra očekuju se na jugu Banata, u donjem Podunavlju i na planinama, lokalno i preko 100 km/h, dok će udari košave u Beogradu dostizati 60 - 70 km/h. Vetar će oslabiti u petak krajem dana.

Na snazi je i upozorenje na veliku količinu padavina za 3. i 4. novembar. Za 3. novembar, u petak uključeni su crveni meteoalarm za Banat zbog vetra, narandžasti meteoalarm u Pomoravlju zbog vetra, u istočnoj Srbiji zbog kiše, i u jugozapadnoj Srbiji zbog vetra i kiše. Žuti meteoalarm je na snazi na teritoriji cele zemlje zbog kiše, vetra, grmljavine, ali i dalje visokih temperatura što je slučaj u Šumadiji, Pomoravlju, na zapadu i jugoistoku zemlje.

- Pljuskovi i grmljavina koji se očekuju u petak posle podne i uveče kratkotrajno mogu biti intenzivni uz jak i olujni vetar. Više padavina će biti u subotu na jugu i istoku Srbije, od 20 do 50 mm, a lokalno i više – navodi RHMZ.

Toplo i vetrovito, povremeno orkanski udari

U petak će biti toplo i vetrovito. Duvaće jak južni i jugoistočni vetar, u košavskom području i na planinama sa olujnim, povremeno i orkanskim udarima. Pre podne će biti malo i umereno oblačno i suvo, a posle podne oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, uz pad temperature i slabljenje i skretanje vetra na slab do umeren severozapadni. Ponegde se očekuje i veća količina padavina za kratak vremenski period.

Najniža temperatura će biti od 7 do 15 stepeni, najviša od 18 do 23 stepena.

Oblačno za vikend

Prvi dan vikenda biće umereno do potpuno oblačno, na severozapadu Srbije suvo uz delimično razvedravanje, a na jugu i istoku zemlje mestimično sa kišom i pljuskovima, koji će ujutru i prepodne biti intenzivniji. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 8 do 12 stepeni, najviša od 16 do 19 stepeni Celzijusa.

U nedelju se očekuje umereno do potpuno oblačno vreme. Posle podne i uveče prolazno naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom očekuje se prvo na severu i zapadu zemlje, a tokom noći i u ostalim krajevima. Vetar će biti slab i umeren, povremeno i jak, južni i jugoistočni, uveče u skretanju na zapadni i severozapadni pravac i u slabljenju. Najniža temperatura od 7 do 12 stepeni, najviša od 16 do 21 stepen.

