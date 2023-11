Toplo vreme pogoduje ŠIRENJU GRIPA, prelazni periodi POGUBNI PO ZDRAVLJE! Lekar savetuje kako da preživimo viruse koji vrebaju zimi

Natprosečno toplo vreme za ovo doba godine uzrokuje brojne tegobe većini stanovništva, ali osim malaksalosti, glavobolje i ostalih tegoba koje neprirodno topli dani nose sa sobom, ovakvo vreme pogoduje i širenju gripa.

Još početkom oktobra počela je vakcinacija protiv sezonskog gripa koja je ključni štit za očuvanje kolektivnog zdravlja, ali da li je to jedino rešenje da se sačuvamo od prehlada i podignemo imuni sistem.

Potrošeno više od pola vakcina

Iz Instituta za javno zdravlje Srbije "Doktor Milan Jovanović Batut" kažu da je za vakcinaciju koja traje do marta 2024. godine, a građanima je na raspolaganju 364.500 Torlakovih i Abotovih četvorovalentnih i trovalentnih.

- Prema podacima iz mreže Instituta i Zavoda javno zdravlje, zaključno sa 27. oktobrom građanima je dato 56,3 odsto vakcina protiv gripa, najviše na teritoriji Zapadnobačkog okruga, a najmanje u Raškom okrugu - kažu za "Blic" iz ovog instituta

Lekari tvrde da ima dovoljno cepiva za sve zainteresovane, i da je važno da ih sve ugrožene grupe, stariji od 65 godina i hronični bolesnici, prime.

Dr Aleksandar Stojanović direktor doma zdravlja "Dr Milutin Ivković" na Paliluli objasnio je da su svi tokom ovog vremena podložni prehladama, ali da od jačine imuniteta osobe znači koji će biti intenzitet simptoma kada se prehladi.

- Svi prelazni periodu u godini, pa tako i ovaj sada sa leta u jesen, i uskoro na zimu uvek donesu viruse i bakterije. Trenutno vlada neki virus koji pogađa deci i starije ljude. Nije u pitanju kovid, ali simptomi su visoka temperatura, bol u grlu, malaksalost, i bolovi u kostima. Ova prehlada nije nimalo naivna, i traje duže od sedam dana, čak deset - kaže Stojanović.

Tokom ovakvog vremena svi su podložni prehladama

Iz Gradskog zavoda za javno zdravlje savetuju građanima da je najbolje da se vakcinišu protiv gripa oko mesec dana pre nego što se uobičajeno pojavljuje virus gripa u cirkulaciji.

- U Beogradu se virus najčešće otkriva u decembru ili januaru, a svoju maksimalnu aktivnost ispoljava u februaru ili martu. Najoptimalniji period kada treba da se vakcinišemo je oktobar, novembar i prva polovina decembra - navode iz ovog Zavoda.

Lekari i epidemiolozi ističu da je vreme neophodno za sticanje imuniteta kreće se od dve, do tri nedelje nakon davanja vakcine, a trajanje imuniteta varira između šest i 12 meseci.

Kako navode u Gradskom zavodu za javno zdravlje vakcinu protiv sezonskog gripa obavezno bi trebalo da prime osobe starije od 65 godina, hronični bolesnici, sa neurološkim i metaboličkim poremećajima, malignim oboljenjima, imunodeficijencijom, zatim trudnice i svi zdravstveni radnici.

Moguće i preklapanje gripa i kovida

Svi simptomi koji prate kovid mogu se pojaviti i kod gripa. Ipak, kovid i grip se razlikuju u nekoliko stvari. Za razliku od kovida 19, u slučaju gripa retko se dešava da se izgube čulo ukusa i mirisa.

Lekari zato savetuju primanje vakcine protiv gripa i kovida kako bi se izbegla takozvana "savršena oluja" ili "tvindemija". U pitanju je izraz američkih stručnjaka koja označava sudar gripa i kovida.

Lekari podsećaju da svi koji su se vakcinisali protiv gripa imaju manje šanse da se zaraze korona virusom i kod njih se ređe pojavljuju komplikacije, ali da je neophodno vakcinisati se i protiv kovida ako to nije već urađeno!

Simptomi prehlade

Simptomi prehlade su dobro poznati svima - od curenja ili zapušenosti nosa, bolova u grlu do kijanja, nešto je sa čime se susrećemo čim nam opadne imunitet ili se vreme promeni.

Slabost, umor i kašalj se ne javljaju toliko u slučajevima prehlade, dok je i povišena temperatura redak slučaj. Ona se uglavnom javlja kada neko ima grip ili korona virus.

Za razliku od gripa, simptomi prehlade se polako javljaju, dok grip ima odliku da se simptomi udruženi naglo pojave. Uz to, bolovi i opšta slomljenost je izraženija kod gripa.

Za kovid 19 i grip najbolja zaštita jeste vakcinacija koja je posebno važna za osetljive kategorije poput najstarijih i hroničnih bolesnika.

Nova varijanta kovida zadaje muke

Nova podvarijanta omikron soja kovida-19, nazvana “Eris“ registrovana je prošlog meseca u Srbiji. Lekari navode da kod mlađih daje blagu kliničku sliku dok u rizik mogu doći hronični bolesnici, gojazni i starije osobe.

Kako je pojasnio doktor Aleksandar Stojanović, 20 simptoma može da nam ukaže na to da li smo oboleli od korona virusa. Prema njegovim rečima, dovoljno je da imate jedan od simptoma, ali glavni je temperatura koja upozorava da se nešto dešava u vašem organizmu!

Simptomi Erisa -Upaljeno grlo -Curenje iz nosa -Zapušen nos -Kijavica -Suvi kašalj -Glavobolja -Vlažni kašalj -Promukao glas -Bolovi u mišićima -Promenjen miris

Da li je moguće zaštititi decu od prehlade

- Važno je da se deca pre svega oblače adekvatno, odnosno u skladu sa spoljašnjom hladnom temperaturom. Sa druge strane ako su deca u kolektivu, odnosno u školi, ili vrtiću roditeljima je važno da znaju na koji način najbolje da zaštite dete. Teško je reći da li je potrebno da se nose maske, da li je dovoljno da se piju vitamini za poboljšanje imuniteta - kaže za "Blic" pedijatar Radovan Lukešević, konsultant sa Instituta za majku i dete.

Prema njegovim rečima ne postoji pravi savet roditeljima jer u školama i vrtićima ima dosta dece kojima curi nos, a to je pokazatelj prehlade koja se lako prenosi. Ono što mogu da urade jeste da decu oblače adekvatno, u skladu sa spoljašnjom temperaturom.

- Najčešće infekcije tih gornjih disajnih puteva koje su za ovaj deo godine česte, uzrokuju virusne infekcije u čak 70 do 80 odsto slučajeva. To je često respiratorni sincicijalni virus, rinovirus, parainfluenca, influenca, adenovirus - objašnjava on.

- Samo tokom jednog kijanja osoba iz sebe izbaci oko milion čestica, a za bolest je dovoljno samo hiljadu. To je dovoljan pokazatelj koliko se lako i brzo oni šire - navodi pedijatar.

Grip nikako "preležati s nogu"

Dejan Jonev lekar pedijatar objašnjava da loše, i hladnije vreme virusima i bakterijama olakša da zaraze čoveka, jer imunitet zna da oslabi zbog ovakvih vremenskih uslova.

- Tada imamo visoku temperaturu, organizam je u lošem stanju, vezani ste za postelju, od simptoma tu su još i jak bol u grlu. Klinička slika kod sezonskog gripa je znatno drugačija, mnogo teža. Savetujem svim ljudima da se odmah jave lekaru koji će obaviti sve potrebne analize krvi, i propisati neophodnu terapiju. Neophodno je i mirovanje kako bi se organizam brže oporavio - napominje Jonev, i dodaje da nije imao slučajeva dece koja su inficirana kovidom.

Saveti za prevenciju prehlade Pored pravilne i raznovrsne ishrane, pijenja toplih napitaka, i slično da bi se prehlada izbegla lekari savetuju ljudima da posebnu pažnju obrate i na to kako se ponašaju, posebno kada je u pitanju lična higijena. Ipak, prehlada se ne može uvek izbeći iako se svega gorenavedenog pridržavamo, a u tom slučaju lekari savetuju odmaranje, pijenje dosta tečnosti, ispiranje usta i grla slanom vodom, ispiranje nosa fiziološkim rastvorom kako bi se očistile nozdrve u slučaju zapušenog nosa, i pridržavanje saveta lekara.