SAMO U JEDNOM PREDELU SRBIJE BIĆE SUVO - Evo u kojim delovima naše zemlje se očekuju obilne padavine

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, na severu uglavnom suvo, u ostalim predelima mestimično sa slabom kišom, s najnižom temperaturom od 6 do 13, a najvišom od 14 do 19 stepeni.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, na jugu i istoku Srbije ujutru i pre podne očekuju se i umerena kiša i lokalni pljuskovi ponegde i sa uslovima za obilne padavine.

Kasnije posle podne i uveče prestanak padavina i razvedravanje u svim predelima. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni, tokom noći ka nedelji u daljem pojačanju.

U Beogradu uglavnom suvo

I u Beogradu će danas, prema vremenskoj prognozi, biti umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, posle podne razvedravanje. Vetar slab do umeren južni, tokom noći ka nedelji u daljem pojačanju i skretanju na jugoistočni.

Najniža temperatura biće od 7 do 11, a najviša dnevna oko 17 stepeni.

Upaljeni žuti i narandžasti meteoalarmi

Za razliku od jučerašnjeg dana, kada su bili upaljeni svi mogući meteoalarmi koji su se odnosili na kišu, vetar, grmljavinu, ali i visoke temperature, danas to nije slučaj.

Žuti meteoalarm je upaljen za Istočnu Srbiju i Kosovo i Metohiju, a odnosi se na pojavu kiše koja može biti potencijalno opasna. Narandžasti meteoalarm koji se takođe odnosi na kišu je upaljen za Jugoistočnu Srbiju.

Narandžasta boja označava da je vreme opasno.