'IAKO DELUJE ŠOKANTNO NIJE RETKO' Psihijatar objašnjava: Bolest gutanja stranih tela je jako široka, a može imati FATALNE posledice! (FOTO)

Nije retkost da pacijenti, obično deca, progutaju neke sitnije predmete, ali slučaj gde je pacijent progutao viljušku nije skoro zabeležen.

Šta dovodi do toga da progutamo viljušku za Novo jutro objasnila je dr Ivana Stašević Karličić, psihijatar.

Kako je objasnila to nije tako retka pojava:

- Iako deluje šokantno, nije tako retko, zato što je rizična grupa za gutanje stranih tela kako je to klasifikovano u međunarodnoj klasifikaciji, bolest je jako široka i u nju spadaju deca, stari, populacija zatvorenika, odnosno pritvorenika i lica sa mentalnim smetnjama, mentalne retardacije i teški duševni bolesnici u odmaklom stadijumu bolesti- rekla je dr Ivana Stašević Karličić i objasnila zašto se to dešava:

- Postoji nekoliko razloga i motiva. Pritvorenici i zatvorenici rade jer je to najkraći put do slobode, zatim deca koja nekada ne razumeju upotrebnu vrednost samih predmeta ili privlačenje pažnje, sve ostale kategorije jesu zaista lica sa mentalnim smetnjama, a ako pričamo o starijim ljudioma to su uglavnom oni koji imaju složene neuropsihijatrijske sindrome, prvenstveno demneciju gde osim halucinacija, odnosno poremećaja percepcije imaju i takozvane agnozije, tačnije neprepoznavanje upotrebne vrednosti predmeta, dok se kod ostalih pacijenata kao što su oni sa mentalnim retardacijama, javlja zbog halucinacija i sumanutih ideja- navela je doktorka.

- Ovo može da bude opasno, često je urgentnoi stanje u medicini, prvenstveno za hirurge i radiologe- navela je ona.

Statistika pokazuje da oko 5 hiljada ljudi godišnje umre od gutanja nekog stranog tela:

- Jako je bitno brzo intervenisati, uraditi dobro dijagnostiku, lokalizovati strano telo, odrediti njegov oblik i kako to može da utiče na unztrašnje organe kroz koje se kreće. Često se pribegava hirurškom uklanjanju, zato što može doći do fatalnih povreda, a zatim kreću pregledi neurologa i psihijatra, zbog potrebe za akutnim zbrinjavanjem poremećaja ponašanja koji mogu dovesti do opasnosti po sopstveni život- rekla je dr Ivana Stašević Karličić.

Ona je istakla da su svi oštri predmeti jako opasni, pored viljušaka bilo je i onih koji su gutali noževe, a ono što je posebno naglasila je i da je gutanje stranih tela nekada i krivično delo koje se uradi sa predumišljajem.