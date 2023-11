Ovaj deo Srbije već na udaru obilne kiše: Evo kada padavine stižu do Beograda!

Srbija je danas pod uticajem veoma snažnog ciklona sa severozapada Evrope.

Vazdušni pritisak je znatno ispod normale, a zbog veoma izražene razlike u pritisku, veoma je vetrovito.

U celoj Srbiji tokom jutra i prepodneva bilo je vedro i vrlo toplo, zbog fenskog efekta vetra, osim na severozapadu Srbije gde je bilo više oblačnosti.

Širom Srbije duva veoma jak jugozapadni vetar, na zapadu Srbije i na planinama sa olujnim udarima od 80 km/h, a na višim planinama i u Podrinju i sa orkanskim udarima od 120 km na sat.

U košavskom području duva veoma jak jugoistočni vetar, u Pomoravlju, Podunavlju, u Braničevskom okrugu i u Banatu sa olujnim udarima.

Veoma vetrovito je i u Beogradu, uz olujni vetar od 60 do 70 km na sat.

Vrlo vetrovito vreme širom Srbije očekuje se i u narednim satima, povremeno sa olujnim udarima, pa se i dalje preporučuje ogorman oprez kako na otvoreno, tako i u saobraćaju.

Vetar sa ovakvim udarima može da izazove materijalnu štetu, ali i da potencijalno opasan bude po ljude.

Vrlo toplo je ovog prepodneva zbog veoma izraženog jugozapadnog visinskog strujanja i prliva vrlo tople vazdušne mase sa juga i sa Mediterana.

Znatno svežije je u Bačkoj zbog prodora hladnog fronta, ali i u Negotinskoj Krajini, zbog efekta košave.

Trenutne temperature kreću se od 15 stepeni u Bačkoj do 23-24 stepena širom ostalih predela Srbije, u Loznici je zbog fenskog efekta čak 25 stepeni. Negotin meri samo 14 stepeni.

U ovom času veoma izražen hladni front u sklopu ciklona sa severozapada strigao je do severozapada Srbije i na udaru su već Bačka i Srem, uz veoma jaku i obilnu kišu i pljuskove, a ima uslova i za grmljavinu i jače nepogode, uz sam prodor hladnog fronta.

U naredna dva sata hladni front preći će preko cele severne i zapadne Srbije i do 15 časova stići i do centralne Srbije, a do 17 časova i do juga i istoka Srbije.

Kada je Beograd u pitanju, vedro je, a trenutna temperatura iznosi 23 stepena. Hladni front uz prolaznon jako naoblačenje sa kišom i obilnim pljuskovima preći će preko Beograda oko 13-14 časova.

Na svom putu preko cele Srbije hladni front donosiće veoma obinu kišu i jake pljuskove sa grmljavinom, lokalno i jače grmljavinske oluje, ali će znatno oslabljen i sa manje padavina stići do jugoistoka i istoka Srbije.

U većem delu Srbije padavine će doneti 10 do 20 litara kiše po kvadrtanom metru u kraćem vremenskom intervalu, lokalno u zonama intenzivnijih pljuskova i oluja i više.

Vetar uz prodor hladnog fronta može biti i dodatno jači uz padavine, pa se preporučuje dodatni oprez.

Na svom putu hladni front doneće svežiju vazdušnu masu sa severozapada, uz pad temperature, ali će i vetar biti u slabljenju, prema kraju dana i večeri u potpunom slabljenju.

Po prodoru hladnog frontta očekuje se porast vazdušnog pritiska, što će biti uvod u stabilizaciju vremena.

Posle podne u severozaapdnim, a krajem dana i tokom večeri i u ostalim predelima Srbije očekuje se potpuno razvedravanje, pa će veče u svim predelima biti ugodno, vedro i bez vetra.

U ponedeljak će u svim predelima Srbije biti sunčano i dalje vrlo toplo za novembar. Maksimalna temperatura biće od 18 do 24 stepena.

U nastavku sledeće sedmice očekuje se ponovo promenljivo vreme, uz prolazna naoblačenja sa kišom i pljuskovima i grmljavinom.

Prema trenutnim prognozama nema na vidiku da će doći do jačeg zahlađenja.