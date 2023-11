DETALJNA PROGNOZA ZA OVU NEDELJU: Meteorolog najavio pravi rolerkoster - Evo da li će biti oluje!

Olujni vetar i kiša napravili su haos u pojedinim delovima Srbije, a najgore je bilo u Čačku gde je vatar čupao drveće i ljuljao građevinske kranove u centru grada.

Nevreme je protutnjalo i kroz Novi Sad gde je snažan vetar praćen slabom kišom i sitnim gradom u kafićima oborio klupe i suncobrane, dok je na auto-putu Subotica-Novi Sad kod Zmajeva palo drvo preko auto-puta i blokiralo saobraćaj. Problemi u saobraćaju nastali su i u Čačku u Ulici Milenka Nikšića gde je došlo do sudara dva putnička vozila zbog snažnog vetra koji je nanosio lišće na kolovoz, piše Rina.

- Sedeli smo u kafiću na samom trgu kada smo začuli kako se lomi drvo japanske šljive posađeno na samom setalištu. Izbegnuta je tragedija na svu sreću, jer u momentu kad su grane padale nije bilo prolaznika. Svakog sekunda mislili smo da će i zaljuljani kranovi pasti na tlo, kazao je za RINU Čačanin Ognjen V.

Takođe, olujni vetar juče nije zaobišao ni prestonicu gde je vetar u popodnevnim satima rušio sve pred sobom brzinom od 60 do 70 kilometara na čas. I na beogradskim ulicama bilo je oborenih stabala, a građanima je upućen apel da ne izlaze iz svojih domova zbog snažnih olujnih udara koji mogu ići i do 120 kilometara na sat.

Meteorolog Ivan Ristić kaže za Kurir da nas od ponedeljka čeka smirivanje vremena.

- Prva dva dana ove nedelje biće relativno toplo i pretežno sunčano sa maksimalnim dnevnim temperaturama do 20 stepeni. Duvaće slab jugozapadni vetar s tim što će u utorak popodne početi naoblačenje koje će krajem dana i u večernjim satima doneti kišu, a od srede nas čeka i pad temperature do pet stepeni. U četvrtak i petak temperature će biti oko 15 speteni Celzijusovih i u petak popodne stiže novi talas naoblačenja sa severozapada pa će prvog dana vikenda biti oblačno sa kišom i temperaturama do 12 stepeni - navodi meteorolog Ristić i dodaje:

- Ove nedelje će ponedeljak i četvrtak biti najtopliji dani, a temperature će pasti do deset stepeni. Ne očekuje se jak vetar s tim što će u petak duvati jugositočni, ali ne bi trebalo da bude olujni.