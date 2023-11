'DEMENCIJA MOŽE BITI IZLEČIVA!' Neurolog za Pink upozorava: Regujte na vreme, već kod prvih znakova - EVO NA ŠTA TREBA DA OBRATITE PAŽNJU! (VIDEO)

Demencija je pre svega širok medicinski entitet u kojem dolazi do poremećaja pamćenja, rekao je za PINK, neurolog dr Ranko Raičević.

Doktor Raičević je rekao da je jasno da se mozak menja kroz godine. Kako kaže, imamo najpre period detinjstva gde se dešava proces povećavanja broja neurona, ali od dvadesetih godina pa na dalje, imamo sve manji broj istih.

- Dosta toga i radimo na svoju štetu i smanjujemo taj broj neurona brže nego što bi se to dešavalo prirodno. I to uzimanjem alkohola, psihoaktivnih supstanci, pušenjem, svaka cigareta uzima oko 100 hiljada neurona - rekao je dr Raičević.

Kako kaže, taj proces je neupitan, i on se dešava i ako živimo zdravo, ali je, dodaje, znatno brži ako ne respetkujemo određena oboljenja.

- Demencija je pre svega širok medicinski entitet u kojem dolazi do poremećaja pamćenja. Pamćenje nije samo oštećeno, ali najpre primećujemo zaboravnost - rekao je doktor.

On je rekao da se zaboravljaju stvari, kao i neke obične radnje, do toga kada dođe do zaboravljanja i ličnosti i do teškog psihološkog poremećaja, da pacijenti ne prepoznaju ni sami sebe.

- Ako zaboravnost počinje da ima dinamiku i da se produbljuje, moramo se obratiti lekaru. Ako vas dobronamerni ljudi upozoravaju da radite nešto što ste već uradili ili ponavaljate već rečeno po više puta, morate se proveriti, jer neke bolesti su izlečive - rekao je dr Raičević.

Kako kaže, u nekim situacijama može se reagovati i uz pomoć lekova i pomoći pacijentu na vreme.

- U određenim fazama i određenim slučajevima demencija može biti izlečiva - rekao je dr Raičević.

