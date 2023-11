KAKVA NAS ZIMA OČEKUJE! Detaljna vremenska prognoza meteorologa Sovilja

Meteorolog Slobodan Sovilj otkriva kakva nas zima očekuje.

- Na osnovu poslednjih rezultata numeričkih klimatskih modela za sezonsku prognozu vremena, u Srbiji se očekuje toplija zima sa količinom padavina iznad proseka. Klimatski izgledi pokazuju da će temperatura vazduha u toku zime 2023/24. godine u Srbiji biti za oko +2°S iznad višegodišnjeg proseka. Očekuju se vrednosti srednje zimske temperatura vazduha u intervalu od 1°S do 5°S u nižim predelima, a od -3ºS do -1°S u planinskim predelima - navodi Sovilj.

Izgledi su da će tokom decembra, januara i februara u većem delu Srbije broj mraznih dana, sa minimalnom temperaturom vazduha nižom od 0ºS, biti u intervalu od 40 do 65, a na planinama od 70 do 90 dana. Očekuje se od 7 do 18 ledenih dana sa maksimalnom temperaturom nižom od 0ºS, a na planinama od 30 do 50 ledenih dana.

- Sredinom XX veka u Beogradu je prosečno godišnje osmatrano od 100 do 108 mraznih dana. U poslednje dve decenije, taj broj je zahvaljujući globalnom porastu temperature gotovo prepolovljen i ima tendenciju daljeg smanjenja. Primera radi, ne samo da je decembar 2022. godine do sada bio najtopliji u istoriji merenja, već su pojedini rekordi zabeleženi i početkom 2023. godine. Prvi mraz u Beogradu 2023. godine zabeležen je tek 30. januara (-0.1 °S), dok tokom prvih 29 dana mraz nije osmotren nijednom, čak ni u jutarnjim satima, što je veoma neuobičajeno - ističe meteorolog.

Klimatski izgledi ukazuju da će tokom nastupajuće zime količina padavina biti iznad višegodišnjeg proseka u celoj Srbiji. Sezonska količina padavina se očekuje u intervalu od 120 mm do 180 mm u nižim predelima, dok se u brdovito-planinskimpredelima očekuje količina padavina do 240 mm. Prognozira se da će broj dana sa padavinama većim od 0,1 mm tokom zimske sezone u nižim krajevima biti u intervalu od 35 do 45, a na planinama do 50.

- Konačni klimatski izgledi za zimu 2023/24. godine biće izdati nakon završene online konferencije članica SEECOF regiona i postizanja konsenzusa o sezonskoj prognozi, 30. novembra 2023. godine - zaključuje meteorolog Sovilj.

Autor: