'MANJI RAČUN ZA STRUJU VEĆ IMA SKORO 90.000 PENZIONERA' Proverite da li ispunjavate uslov za jeftinije grejanje tokom zime

Blizu 87.000 penzionera ostvarilo je pravo na umanjenje računa za 1.000 dinara za električnu energiju, koje će važiti tokom grejne sezone, rekla je za TV Pinkministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

- Oni primaju penzije niže od 21.766,26 dinara dobilo je po službenoj dužnosti umanjenje na računima za električnu energiju za 1.000 dinara od oktobra do marta sledeće godine i to već u prvoj nedelji primene izmenjene Uredbe o energetski ugroženom kupcu. Jedini uslov jeste da se brojilo vodi na njihovo ime. Očekujem da će njihov broj rastu u narednim danima - rekla je ministarka.

Ona je dodala da je pre stupanja na snagu izmenjene Uredbe 72.000 građana ostvarilo status energetski ugroženog kupca i time pravo na umanjenje računa do 50 odnosno 60 odsto za električnu energiju, gas ili grejanje.

- Za samo nedelju dana praktično smo duplirali taj broj. I nije kraj. Domaćinstva i penzioneri i dalje mogu da se prijave kako bi ostvarila pravo na značajnu olakšicu - istakla je Đedović Handanović.

Ministarka je podsetila da i ove grejne sezone racionalnom potrošnjom energije građani mogu ostvariti značajne popuste na računima za električnu energiju.

- Država je prošle godine omogućila popuste za racionalnu potrošnju energije do 30 odsto, dok će u ovoj grejnoj sezoni moći čak da prepolove svoje račune. Ako smanje potrošnju električne energije za više od pet odsto, u odnosu na prošlu godinu ili godinu pre nje, dobiće popuste na računima za električnu energiju od 20 do 40 odsto. Takođe, građani mogu da ostvare popust od pet odsto ukoliko više troše električnu energije uz nižoj tarifi, kada je ona i jeftinija. Kada svemu tome dodate popust na izmirenje računa na vreme, možete prepoloviti svoj račun za struju - rekla je Đedović Handanović.

Ministarka je navela da je privatizacija EPS besmislica, već je cilj da se on stabilizuje i modernizuje.

- Imamo bolje upravljanje, da povećamo efikasnost i poboljšamo rezultate. Novi Nadzorni odbor je uspostavljen sa domaćim i stranim ekspertima i predstavnikom zaposlenih, konkurs za novog generalnog direktora je u toku, EPS izmiruje svome obaveze prema dobavljačima na vreme, ali je pred nama još mnogo posla. Neophodan je dobar plan restrukturiranja i transformacije, i da se on sprovede ali to, ponavljam ne znači privatizaciju, to znači bolje upravljanje! - poručila je Đedović Handanović.

