Mali: U toku transparentan konkurs za izbor generalnog direktora EPS-a

Ministar finansija Siniša Mali rekao je da je profesionalizacija Elektroprivrede Srbije započela imenovanjem profesionalnog Nadzornog odbora sa međunarodnim i domaćim ekspertima i predstavnikom radnika i da je u toku transparentan konkurs za izbor generalnog direktora.

- Izvršen je skrining svih nivoa menadžera i procena veština od strane renomirane medjunarodne agencije za ljudske resurse. Dalje, EPS u ovom trenutku izvozi struju, izmiruje obaveze prema dobavljačima na vreme, uradio je sve remonte, napunio akumulacije i deponije na maksimum. TEKO B3 je u finalnoj fazi izgradnje, što će biti novih 350 megavati. Pre toga B1 i B2 su pušteni 1987, odnosno 1991. godine - rekao je ministar odgovarajući na kritike potpredsednika SSP-a Dušana Nikezića.

Ministar je uputio pitanje Nikeziću, zašto se ovoliko čekalo i da li su to mogli i oni da urade.

- To ćemo se zauvek pitati, ali ostavljamo vam da taj odgovor sami ponudite građanima, a do tada, objasniću vam da Ziđin plaća istu cenu kao i ostala privreda, a uz to je rekonstruisao topionicu što će povećati proizvodnju 2,5 puta - navodi Mali.

Ministar Mali je naglasio da je resorno ministarstvo obezbedilo više od milijardu evra investicija u zelenu energiju iz privatnog sektora.

Podsetio je da je EPS potpisao prvi ugovor sa najvećom vetroelektranom iz aukcija.

- Udeo rudarstva i proizvodnje struje u BDP-u je u rastu. Posmatrano po sektorima, u avgustu 2023. godine, u odnosu na avgust 2022. godine, zabeležena su sledeća kretanja: sektor Rudarstvo – rast od 17,0 odsto, sektor Prerađivačka industrija – rast od 2,4 odsto i sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – rast od 16,6 odsto - naveo je Mali.

Kako kaže, Srbija ima malo tako vrsnih stručnjaka opšte prakse kakav je potpredsednik SSP-a Dušan NIkezić.

- Problem sa ovim specijalistima je što teoretišu bez ikakvih informacija, dok su u praksi diletanti nakon kojih morate uvek da zovete dodatne majstore da `poprave stvar`. Danas je Nikezić stručnjak za energetiku. U njegovoj instant bezvrednoj ekpertizi donosi tezu da `vlast nastavlja da odmaže srpskoj privredi` te kampanjski nudi pomoć srpskoj privredi zaboravljajući da reči ne guraju srpski BDP napred već dela, konkretna pomoć privredi i građanima, a podrška ove vlasti tom segmentu samo u poslednjih nekoliko godina iznosi devet milijardi evra - navodi ministar.

Ne bi trebalo sada Nikezić ni da brine o ceni struje za privredu, dodao je i naveo da se ne seća da je Nikezića to zabrinjavalo u vreme kada je bio državni sekretar Ministarstva finansija, u vreme kada je "njegov šef Dragan Đilas" donosio bitne odluke u našoj zemlji.

- U vreme kada je zaista i trebalo da pomognu srpskoj privredi koja se gušila u nestimulativnom poslovnom ambijentu, opterećena otkazima, pod pritiskom kolapsa cele ekonomije do čega su nas dovele njihove ekspertize - navodi Mali.

Ono što danas treba da zna Nikezić, dodaje ministar, jeste da je ova vlada odlučno krenula u reformu energetskog sektora, što su svi prethodnici toliko uporno zaobilazili.

- Početak ove reforme koja uključuje i EPS pohvalio je i MMF rečima da prepoznaje napore da ovaj važan sektor postane efikasniji, ekonomičniji, bolji. Zašto niste sproveli vi ovu reformu? Zašto niste sproveli bilo koju drugu reformu? - upitao je Mali.