DETALJNA PROGNOZA ZA DECEMBAR: Biće toplije nego što je uobičajeno, ali će čak pola meseca biti PADAVINA

Kakvo nas vreme očekuje u poslednjem mesecu ove godine otkriva meteorolog Slobodan Sovilj.

U celoj Srbiji se očekuje topao decembar sa srednjom temperaturom vazduha oko 1°S iznad višegodišnjeg proseka.

Srednja decembarska temperatura imaće vrednosti u intervalu od 2°S do 5°S u nižim krajevima, a na planinama od -3°S do 1°S.

Prognozira se da će srednja maksimalna temperatura vazduha za decembar biti od 5°S do 7°S u nižim predelima, a u planinskim predelima od 1°S do 4°S, dok će srednja minimalna temperatura vazduha biti u intervalu od -2°S do 2°S, a na planinama od - 4°S do -2°S.

Očekuje se da broj mraznih dana u nižim predelima bude u intervalu od 13 (u Beogradu) do 23 (u Požegi), a u brdsko-planinskim krajevima do 28 (na Kopaoniku).

Padavine

Tokom decembra se prognozira količina padavina u granicama prosečnih vrednosti u većem delu Srbije. Prognozira se da će decembarska količina padavina u nižim predelima biti od 45 (na Paliću) do 75 mm (u Loznici), a na planinama do 90 mm. Očekuje se da u decembru broj dana sa padavinama u nižim predelima bude od 12 (u Negotinu i Banatskom Karlovcu) do 15 dana ( u Ćupriji i Smederevskoj Palanci), a u brdsko-planinskim krajevima do 17 dana.

Iako se očekuje da decembar 2023. godine bude topliji od proseka, teško je očekivati da će biti nadmašene vrednosti iz decembra 2022. godine. Naime, prošle godine je u većem delu Srbije decembar bio drugi najtopliji, a na čak 6 glavnih meteoroloških stanica, uključujući i područje Beograda, najtopliji u istoriji merenja.

Najtoplije je bilo krajem decembra i oko Nove godine, kada su tokom 4 dana u nizu izjednačeni i / ili prevaziđeni dotadašnji dnevni maksimumi temperature (30.12 – 02.01.) Za novogodišnje praznike snega nije bilo ni na planinama.

U prilogu je spisak meteoroloških stanica na kojima je decembar 2022. godine bio najtopliji od početka merenja.

