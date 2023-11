Fentanil je sintetička droga koja nastaje u SAD, a od koje je tokom 2022. preminulo 75.543 osobe, što je 202 dnevno, rekao je Milutin Milošević, izvršni direktor mreže za politike prema drogama jugoistočne Evrope.

Milošević je rekao da je ova droga jako opasna, da je to droga sintetičke prirode i da je 50 puta jača od heroina, a 100 puta od morfijuma.

- Ona ima dejstvo da smanjuje bol, pa se u medicinske svrhe koristi kod pacijenata koji boluju od teških bolesti, od karcinoma, kako bi im olakšala poslednje dane - rekao je Milošević.

Kako kaže, ova sintetička droga nastaje u SAD, gde je u 2022. preminulo 75.543 osobe od ove droge, što je 202 dnevno.

- Taj trend se polako seli u Evropu, uglavnom na sever Evrope, i polako silazi prema dole. Ovo što se desilo u Hrvatskoj, desilo se kao posledica turističke sezone - rekao je Milošević.

Kako kaže, od jednog grama droge, može se napraviti 600 doza. Dodaje da to znači da ju je veoma lako preneti i ističe da smatra da je u ovom slučaju i da se do sada na Balkanu radi o sporadičnim slučajevima, da nisu organizovani kriminal, kao što je to slučaj sa kokainom ili heroinom.

- Individualni su slučajevi i u Srbiji još uvek nismo imali slučaj - rekao je on.

Hemičar i bivši inspektor za proizvodnju psihoaktivnih supstanci Mladen Nikolić, rekao je da se ne bi složio da ga nema u Srbiji, dodaje da smatra da je prisutan, dodaje da albanska narko mafija prska kanabis koji izvozi u Srbiju.

- Fentanil izaziva tešku zavisnost, ogroman broj smrtnih slučajeva. U SAD svakih 5 minuta, jedan čovek između 15 i 50 godina, umre od ove droge. Za par godina će u Srbiji na svakih sat vremena umirati od fentamila - rekao je Nikolić.

Kako kaže, u Avganistanu je za 95 posto smanjena proizvodnja opijuma, što znači da će se smanjiti količina heroina. Dodaje da albanska narko mafija, prodaje prskane trave Srbiji, a one su, ističe izuzetno opasne.

- To se svesno samo na tržište Srbije plasira, da bi se uništila mlada generacijan - rekao je Nikolić.

