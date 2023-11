Vesić u Velikoj Plani: Od Carigradskog druma do evropske saobraćajnice

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić obišao je danas radove na rehabilitaciji putu Velika Plana – Markovac, deo poznatog Carigradskog druma i istakao da je samo za obnovu puteva u Velikoj Plani država izdvojila više od tri miliona evra.

Carigradski drum, nekada jedina veza Carigrada sa Beogradom, sada postaje moderna saobraćajnica.

- Ovim se putem išlo od Beograda prema jugu. U međuvremenu, su izgrađeni putevi, auto-putevi, a Carigradski drum je ostalo kao put između opština. Ali, ja sam srećan i zadovoljan što smo uspeli da obezbedimo novac da krenemo i u njegovu obnovu - rekao je Vesić novinarima.

Kako je naveo, pri kraju je obnova prve deonice, od Velike Plane do Markovca, u dužini od 11,5 kilometara, a nakon toga biće rehabilitovane i deonica do Batočine, i dalje do Bagrdana.

- To je ukupno oko 30 kilometara obnovljenog Carigradskog druma, što samo govori da smo kao država, pored izgradnje auto-puteva i brzih saobraćajnica obezbedili novac i za obnovu regionalnih puteva. To je važno za građane koji žive ovde, to nam i sami kažu - rekao je Vesić.

On je istakao da je država do sada obezbedila više od tri miloina evra u obnovu puteva u Velikoj Plani, koja je u planovima i u okviru projekta “Čista Srbija”, a ta opština će se naći i na trasi nove, brze pruge Beograd – Niš, kojom će vozovi ići 200 kilometara na sat.

- Od Beorgada do Niša stizaće se za 100 minuta. Od Velike Plane do Beograda putovaće se veoma brzo i to će potpuno promeniti način života ljudi. Moći ćete da živite u Plani, a da radite u Beogradu. Uz prugu, slede i nove fabrike, jer svaki investitor želi da gradi tamo gde ima saobraćajnu vezu - rekao je Vesić.

Zato je, napomenuo je, odluka predsednika Srbije Aleksandra Vučića da razvija srbiju kroz izgradnju saobraćajne infrasturkture, bila najbolja moguća.

- Ne samo da povezujemo ljude, koji mogu lako putuju, to je osnov za veći privredni rast - naznačio je ministar.

Dodao je da će posle obove puta, biti postavljena saobraćajna signalizacija, kako bi bezbednost učesnika usaobraćaju bila veća.

- Za Veliku Planu stižu sve bolji dani - poručio je ministar Vesić.

Predsednik Privremenog organa opštine Igor Matković zahvalio je minstru Vesiću na svemu što čini za Veliku Planu.

- Hvala predsedniku Vučiću što ima saradnike kao što je ministar Vesić. Džabe nama u lokalnoj samoupravi ako nemamo ovakve ljudi koji vode državu i ministarstvo. Hvala za sve što činite za optšinu, za državu, što znamo da uvek imamo kome da se obratimo, da rešavamo probeme građana - rekao je Matković.