Radno vreme zbog državnog praznika, Dana primirja u Prvom svetskom ratu promenjeno je u mnogim ustanovama i uslužnim objektima.

Iako još uvek nije zvanično objavljeno kako će koje državne ustanove raditi, postoji već ustaljena praksa radnog vremena za državne praznike, a mi vam donosimo spisak objekata koji neće raditi, kao i onih koje će raditi uobičajeno.

Prodavnice

Za snabdevanje hranom na Dan primirja nećete imati probleme pošto svi lanci supermarketa rade uglavnom po uobičajenom radnom vremenu. Praksa je pokazala da je slična situacija i sa STR marketima hrane.

Pekare

Kada su pekare u pitanju, najveći broj njih radiće kako i do sada, po rasporedu za subotu, ipak manji deo će raditi po skraćenom radnom vremenu od šest ujutru do dva ili četiri sata posle podne.

Teretane i kafići

Veliki broj teretana u Beogradu radiće po istom radnom vremenu za kao i do sada. Takođe, radno vreme kafića neće biti menjano.

Pošte

Kada su pošte u pitanju, za državne praznike uglavnom rade samo dežurne pošte u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu i drugim većim gradovima, kao i pošte na graničnim i administrativnim prelazima – ukupno 39 pošta u Srbiji.

U Beogradu, su obično za državne praznike osim Glavne pošte u Takovskoj 2, i pošte na aerodromu Nikola Tesla, koje rade uobičajeno – non-stop, rade i pošte u tržnim centrima i druge dežurne pošte.

Gradske pijace

Sve pijace koje se nalaze u sistemu JKP „Gradske pijace“ na Dan državnog praznika rade uobičajeno.

Zelene pijace i pijaca cveća "Krnjača" radiće u periodu od 6 do 19 časova, pijaca "Palilula" u periodu od 7 do 21 čas, dok će OTC (otvoreni tržni centar) raditi u periodu od 8 do 16 časova.

Garaže i parking prostori koji se nalaze u okviru pijaca, takođe će raditi po ustaljenom radnom vremenu.

Banke

Većina banaka neće raditi, biće otvorene samo one u tržnim centrima. Filijale u tržnim centrima će raditi uobičajeno radno vreme.

Prevoz

Javni gradski prevoz za sve državne praznike obično funkcioniše po nedeljnom redu vožnje, pa na ulicama možete da očekujete manji broj autobusa, tramvaja i trolejbusa.

Taksi

Taksisti će vožnje naplaćivati po drugoj, skupljoj tarifi, odnosno onoj koja važni nedeljom, noću i tokom praznika.

Parking servis

JKP "Parking servis" Beograd u subotu, 11. novembra, neće kontrolisati i naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima grada zbog obeležavanja Dana primirja u Prvom svetskom ratu. U subotu će biti zatvoreni i šalteri za rad sa strankama u ulicama Takovska 31, Mileševska 51 i Bulevaru Milutina Milankovića 134g.

Sve javne garaže, posebna i SMS parkirališta biće otvoreni na dan praznika i radiće po uobičajenom sistemu naplate, kao i Služba za prenos vozila.

Od ponedeljka, 13. novembra, naplata i kontrola parkiranja u zoniranim delovima grada, kao i svi šalteri Korisničkog servisa, radiće po uobičajenom radnom vremenu.

Tržni centri

Kako tržni centri skoro uvek rade i za vreme praznika, ovaj državni praznik biće vam idealan za još jedan šoping. Dakle, svi će biti otvoreni kao i bilo kog drugog dana, odnosno od 10 do 22 časa. Bioskopi u tržnim centrima i drugi bioskopi radiće i više nego radnim danima, odnosno po vikend-šemama.

Benzinske stanice

Benzinske stanice na državnim putevima I i II reda i opštinskim putevima na teritoriji grada Beograda za državne praznike obično rade uobičajeno od 00 do 24 sata, a ostale benzinske stanice u gradu najranije od 6.00 do 20.00.

Dežurne apoteke

Ukupno pet apoteka "Beograd" je, kao i za svaki praznik, otvoreno za kupce 24 sata. One u centru prestonice, u Nemanjinoj 2 i Kralja Milana 9, u Zemunu u Glavnoj ulici 34, u Bulevaru maršala Tolbuhina broj 30 u Novom Beogradu i u Lazarevcu u Dr Đorđa Kovačevića 27.

Od 8 do 18 sati radiće apoteke "Beograd" na adresama Kneza Danila 16, Koste Manojlovića 6, Krivolačka 4, Patrisa Lumumbe 41, Maje Kujundžić bb, Srpskih udarnih brigada 6, Vojvode Mišića 231 u Obrenovcu, i kraljice Marije 15 u Mladenovcu.

Od 8 do 16 sati radiće apoteka u ulici Kozačinskog 1, a od 8 do 15 sati radiće apoteke u majora Zorana Radosavljevića 4, Jelice Milovanović 2, Novopazarska 43 (ulaz iz Maksima Gorkog 21), Kralja Petra bb i u Nehruovoj 53.

Dan primirja

Dan primirja u Prvom svetkom ratu je dan kapitulacije Nemačke i obeležava se kao državni praznik u Republici Srbiji. Ovaj datum podseća na dan kada su, 11. novembra 1918. godine u železničkom vagonu u Kompijenu, sile Antante potpisale primirje sa Nemačkom i time okončale Prvi svetski rat. Ovaj državni praznik se u Srbiji proslavlja od 2012. godine.

Kao glavni motiv za amblem ovog praznika koristi se cvet Natalijine ramonde, ugrožena vrsta u Srbiji. Ovaj cvet je u botanici poznat i kao cvet feniks. Osim ovog, u amblemu se pojavljuje i motiv trake Albanske spomenice, koja se nalazi iznad cveta. Preporuka je da se ovaj amblem nosi na reveru u nedelji koja prethodi prazniku, kao i na sam dan praznika.

Autor: