HRVATSKA RASPISALA EVROPSKI NALOG ZA HAPŠENJE DEDE: Srbija je navijala kad je oteo UNUKU iz DOMA, a evo kolika KAZNA mu preti!

Opštinski sud u Osijeku izdao je evropski nalog za hapšenje Miroslava Veršegija, koji je 19. juna 2022. godine oteo svoju unuku iz doma za decu u Osijeku i doveo je u Srbiju, ali je njemu rešenje stiglo tek pre nedelju dana. Ročište je bilo održano juče, a Veršegiju preti i do deset godina zatvora!

Veršegi kaže da mu je advokatica Saša Pufler, koja mu je u Hrvatskoj dodeljena po službenoj dužnosti, pre sedam dana poslala nalog koji je potpisan još u januaru, ali do sada se za njega nije znalo.

- Nalog se izdaje radi počinjenja krivičnog dela protiv porodice, braka i dece, za koje je predviđena kazna od jedne do 10 godina zatvora. Advokatici sam napisao tok događaja i sve što se desilo od odvođenja deteta u dom do momenta kad sam je uzeo iz doma. Obavestio sam i o sumnjama u prisilno slanje u Belgiju navodnom bračnom paru. Sud neće da istražuje postupak socijalne radnice, ali hoće onoga ko osujeti trgovinu - navodi Veršegi.

Juče je u tom sudu održano i ročište, na kojem se on nije pojavio.

Advokat Jasminka Pavlović Srbija nije dužna da isporuči Miroslava po tom nalogu Jasminka Pavlović, advokatica dede Miroslava u Srbiji, kaže za Kurir da Srbija nije dužna da ga isporuči Hrvatskoj po evropskom nalogu za hapšenje. - Njemu će svakako tamo da se sudi u odsustvu. Advokatica iz Hrvatske je uspela s njim da stupi u kontakt i ona će imati jegovu odbranu. Ukoliko bi se on odazvao i otišao tamo, bio bi u istražnom zatvoru - navela je Pavlovićeva.

- Ročište je trajalo deset minuta. Advokatica mi je prenela da je sudija rekla da će, ukoliko želim da dođem na sledeće ročište, ona maknuti hrvatsku i međunarodnu poternicu, ali da to ne znači da neću biti ispraćen u istražni zatvor, zapravo, rešenje o određivanju istražnog zatvora će i dalje biti na snazi i nema garancije da neću biti uhapšen ako me policija nađe na tlu Hrvatske. Neću ići na ta ročišta zato što mi ne dozvoljavaju da se branim sa slobode. Ako odem tamo, zatvoriće me. Srbija je mogla da me izruči, ali nije, sad je glupo da ja sam idem u zatvor. Ja nikad nisam bio kažnjavan, ni ovde niti u Hrvatskoj - istakao je Veršegi.

Podsetimo, deda Miroslav, unuka i njegov sin Milan imaju dvojno državljanstvo, srpsko i hrvatsko, a devojčica se pre četiri godine sa ocem preselila u Hrvatsku. Godinu i po je devojčica provela u domu jer ju je Centar za socijalni rad u Osijeku oduzeo od Milana, koji je zbog posla ostavio dete komšinici na čuvanje i s njom potpisao ugovor. Godinu i po je Miroslavu htelo da prepukne srce svakoga puta kada je morao da je tamo ostavi nakon posete. A ona ga je molila da je povede sa sobom. Plakala. Molila. Tog 19. juna duboko je udahnuo, uzeo unuku i krenuo u Srbiju. Nije se ni osvrnuo. U Hrvatskoj su odmah proglasili otmicu, tražili su da osmogodišnju devojčicu vrati.

