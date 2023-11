OVO JE NAJČEŠĆA GREŠKA KOJA SE PRAVI USLED NAPADA PSA! Kinolog: Od rotvajlera ćete se teško zaštititi, ALI MOŽETE PREDUPREDITI

Novi slučaj napada vlasničkih pasa na ljude, ovog puta u Leskovcu.

Vlasnički rotvajleri napali su dvojicu muškaraca, od kojih je jedan završio u bolnici, a vlasnik je priveden.

Goran Šarenac iz Kinološkog društva Novi Beograd, rekao je da su dve stvari dobre, a to je da nije došlo do težih povreda, ali i da nije povređen ni pas.

- Ono što je loše, to je ponovo jedan loš događaj i ona statistika što mi stalno pričamo, da su u tri četvrtine napada vlasnički psi. Naravno, nikad vlasnički psi nisu krivi, nikad ulični psi ili nevlasnički psi nisu krivi, krivi su uvek vlasnici. Koje je rešenje toga, obezbedite vašu kapiju ukoliko živite u kući, dakle pas kada prođe kroz otvorenu kapiju, vi ste krivi. Mi smo krivi kao vlasnici, a da se to ne bi dešavalo, naš savet je svima, ljudi, prođite obuku zajedno sa vašim kućnim ljubimcima, kod nekog kinološkog društva, možete bilo gde - kaže Šarenac.

- Nije samo kupiti psa, dovesti psa u kuću, dovesti u dvorište i pustiti ga da jede i da pije. On je društveno biće, on je socijalno biće, vrlo je bitno edukovati se, socijalizovati i vlasnike i kućne ljubimce.

Ako već dođe do takve situacije da se malo veći pas zaleti na nas, da li bio vlasnički ili lutalica, je li postoji neki savet kako da se ponašamo ako već dođe do napada?

- Ajde samo još ovu rečenicu da ponovim, ako je pas prošao socijalizaciju, mala je verovatnoća da će napasti vas ili drugog psa. Ako već dolazi do napada, ljudi mahinalno manje pse uzimaju i podižu u naručje, što je opet greška. Mi na obuci učimo i ljude i vlasnike i naravno pse na koji način da se ponašaju. Jedna od stvari je zaštititi svog psa manjim pokretom tela, sad je vrlo teško ovde vam pokazati, ali to je jedan blagi iskorak, ispraviti se i jednu određenu naredbu sa visokim tonom uputiti tom psu koji napada. Vrlo teško se vi možete ili bilo ko od nas odbraniti od rotvajlera. Pazite, to su dva rotvajlera, vrlo snažni, jaki psi, oni svašta mogu da urade. Dobro je što i taj pas i ta dvojica ljudi nisu nastradali - napomenuo je Šarenac.

Autor: