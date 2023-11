PRIPREMITE KIŠOBRANE! Sutra u Srbiju stiže naoblačenje sa padavinama

Srbiju će od sutra ujutru postepeno zahvatiti naoblačenje sa zapada, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom dana biće umereno do potpuno oblačno i vetrovito, po podne, uveče i tokom noći mestimično sa kišom.

Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar, u košavskom području i na planinama povremeno i jak, a na jugu Banata i sa olujnim udarima. Krajem dana vetar u slabljenju.

Najniža temperatura od 0 do 8 °C, najviša od 11 do 15 °C. U Beogradu će ujutru doći do postepenog naoblačenje. Tokom dana umereno do potpuno oblačno i vetrovito, po podne, uveče i tookom noći povremeno sa kišom.

Duvaće umeren, povremeno i jak južni i jugoistočni vetar, koji će krajem dana biti u slabljenju.

Najniža temperatura od 4 do 8 °C, najviša oko 14 °C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će u subotu biti oblačno i hladnije, povremeno sa kišom koja će na visokim planinama iznad 1.500 m nadmorske visine po podne preći u sneg.

Uveče se očekuje prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, osim na jugu zemlje. U nedelju i ponedeljak će biti pretežno sunčano, uz malu i umerenu oblačnost, osim na krajnjem jugu i jugoistoku Srbije gde će se zadržati oblačno vreme, ponegde sa kišom. Zatim se očekuje ponovo promenljivo sa češćom pojavom kiše, a dnevna temperatura biće u granicama proseka za drugu dekadu novembra.

