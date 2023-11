PRED NAMA JE HLADNA NOĆ, A STIŽE I POGORŠANJE VREMENA - Evo kada se očekuju kiša, grmljavina, košava i sneg

Nakon današnjeg sunčanog dana, nalik prolećnom, u petak sledi jača promena vremena.

Današnje jutro u Srbiji bilo je vedro, ali hladno, ponegde i maglovito, a u delovima zemlje zabeležen je i mraz, uz temperature do -1°C, na planinama do -3°C.

Tokom dana bilo je sunčano, a maksimalna temperatura dostigla je u Loznici i u Valjevu 18°C, u Beogradu 17°C.

Prosek maksimalne temperature za ovo doba godine je od 10 do 14°C.

Pred nama je hladna noć, ali uz postepeno povećanje oblačnosti, pa će biti malo toplija u odnosu na prethodnu, osim na jugu i jugoistoku gde će do jutra ostatati vedro, pa i hladnije zbog većeg izračivanja, uz pojavu mraza.

U košavskom području očekuje se pojačanje jugoistočnog vetra.

Minimalna jutarnja temperatura u petak biće od 0°C na jugu i jugoistoku Srbije do 8°C na severu Srbije, u košavskom području i u Beogradu.

Inače, Evropa je pod uticajem snažnog ciklona sa severozapada Evrope, a pod njegovim dejstvom ove večeri u Đenovskom zalivu formirao se sekundarni ciklon, koji će direktno uticati na vreme u Srbiji.

Vazdušni pritisak već je u padu, vetar u pojačanju.

U petak će se centar ciklona premeštati sa severnog Jadrana dalje na severoistok preko Panonske nizije, a znatno jače nepogode očekuju se u regionu. Srećom, takve pojave ne očekuju se u našoj zemlji.

U petak sledi jače naoblačenje, a kiša i pljuskovi očekuju se kasnije posle podne, tokom večeri i noći. Padavine će prvo zahvatiti jugozapadne predele, vrtlo brzo i ostale predele Srbije.

Duvaće veoma jak jugoistočni vetar, u košavskom području i sa olujnim udarima, najjačim na jugu Banata. U toku večeri vetar će biti u slabljenju.

Maksimalna temperatura biće od 12°C na severozapadu do 18°C na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 14°C, dok će u Negotinskoj Krajini do 11°C.

U subotu će u svim predelima biti oblačno sa kišom i pljuskovima, u južnim i centralnim predelima sa pljuskovima i grmljavinom.

U subotu će se hladni front talasati preko centralnih predela Srbije.

Maksimalna temperatura biće od 8°C u Bačkoj do 18°C na jugoistoku Srbije.

Vetar će tokom dana biti prolazno u skretanju na umeren do jak severozapadni.

Krajem dana i tokom večeri kiša će na višim planinama preći u sneg, uglavniom iznad 1500 metara nadmorske visine, uz formiranje snežnog pokrivača.

U toku večeri sa severa se očekuje potpuno razvedravanje.

Drugog dana vikenda ujutro vedro i hladno, a pre podne sunčano. Sredinom dana u južnim, a posle podne i uveče u ostalim predelima novo naoblačenje sa kišom, na planinama sa snegom.