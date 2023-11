DA LI STE ZNALI DA PRAVOSLAVCI I DANAS SLAVE SVETU PETKU? Mnogi vernici mešaju ovu mučenicu sa Svetom Petkom iz Epivata! (VIDEO)

Srpski vernici danas slave svetu mučenicu Paraskevu - Petku. Rođena je u gradu Ikoniji, a veliki broj vernika meša ovu mučenicu sa Svetom Petkom iz Epivata koja se slavi 27 oktobra.

Po smrti svojih roditelja, počela je Paraskeva da razdaje svoje imanje bednim i nevoljnim, sve u Hristovo ime. Kad je počelo gonjenje u vreme Dioklecijana, Paraskeva je izvedena na sud pred kneza te zemlje.

Kad je upitao knez za ime, ona reče, da se zove hrišćanka. Knez je ukori, što ne kaže svoje obično ime. A Paraskeva mu odgovori:

- Treba prvo da ti kažem ime večnog života, pa onda ime vremenog života - odgovori Paraskeva.

- O, devojko! poštedi mladost svoju, ne upropašćuj divan cvet devičanstva svog! Prinesi bogovima žrtvu, pa ćeš ostati živa, i udostojićeš se velike časti od nas - reče joj knez.

Ona mu ništa ne odgovori na to. Razljutivši se, on je upita:

- Meni li ne odgovaraš, zli hrišćanski porode?

8. avgust: Sveta Petka Rimljanka (rođena u Rimu) 27. oktobra: Sveta Petka Trnova, Epivatska, Srpska (rođena u Epivatu) 10. novembar: Sveta Petka (rođena u Ikoniji)

U odgovor na to svetiteljka mu pljunu u lice. To strahovito razjari mučitelja, i on naredi da mučenicu obese na drvo: da joj noktima nemilice deru rebra i da joj suvim krpama trljaju rane. Na taj način svetoj mučenici je odrano meso sve do samih kostiju. Posle šibanja knez je bacio u tamnicu, gde joj se javio anđeo Božji i iscelio je od rana. Posle dugih i ljutih muka bi mačem posečena, i preseli se u život večni.

Srbi danas slave i Svetog Terencija, svetog Arsenija Sremca, Svetog Stefana Savanta, Svetog Atanasija, carigradskog patrijarha, svetu Fekroniju, Svetu mučenicu Anu, svetog Dimitrija, Svetog sveštenomučenika Neofita.

