KIŠA ĆE POLAKO PREĆI U SUSNEŽICU I SNEG! Ciklon donosi jaku promenu vremena i olujne udare košave: Padavine se prvo očekuju u OVIM DELOVIMA SRBIJE!

Srbija će danas biti pod uticajem ciklona, koji će doneti jaču promenu vremena. Ovaj ciklon sinoć je nastao iznad Đenovskog zaliva, a danas se svojim centrom premešta sa severnog Jadrana preko Panonske nizije dalje ka severositoku, odnosno ka centralnoj i istočnoj Evropi.

Za razliku od jučerašnjeg sunčanog dana i nalik prolećnom, uz temperature do 18°C, danas je potpuno oblačno.

Tokom većeg dela današnjeg dana duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, koji će u Pomoravlju, Podunavlju, u Beogradu, u Braničevskom okrugu i na planinama imati povremeno olujne udare od 60 km/h, na jugu Banata i do 80 km/h. U toku večeri vetar će biti u slabljenju, piše meteorolog Đorđe Đurić.

Posle podne i uveče sledi jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima, a padavine će prvo zahvatiti jugozapadne, vrlo brzo i ostale predele Srbije.

Maksimalna temperatura biće danas od 12°C na severozapadu do 18°C na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 14°C, a u Negotinskoj Krajini do 11°C.

Intenzivnije padavine očekuju se u noći ka suboti i tokom subote, kada će kiša biti praćena i pljuskovima, a u južnim, centralnim i jugoistočnim predelima očekuju se i pljuskovi sa grmljavinom.

Očekuje se da širom Srbije padne od 10 do 30 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno i više.

Inače, u subotu će se preko centralne Srbije talasati hladni front, pa će nad Srbijom biti i izraženija temperaturna razlika.

Maksimalna temperatura biće od 8°C u Bačkoj do 16°C na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 12°C.

Posle podne hladni front odmaknuće istočnije, pa će sa severa uslediti prodor svežije hladnije vazdušne mase, pa će kiša na višim planinama preći u susnežicu i sneg.

Postoji mogućnost da se iznad 1.500 metara nadmorske visine formira i snežni pokrivač, a prema večeri snežna granica na jugu i jugozapadu Srbije spustiće se i na 1.000 metara nadmorske visine.

Istovremeno, tokom večeri sa severa Srbije očekuje se razvedravanje.

Autor: