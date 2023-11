Sutra obeležavamo DAN PRIMIRJA U PRVOM SVETSKOM RATU - Evo kako će saobraćati prevoz i da li rade prodavnice

Izvor: Telegraf, Foto: Wikipedia.org/Adamdaley, Durova, US National Archives, Ognjen Odobasic, Logo | |

Sutra se obeležava Dan primirja u Prvom svetskom ratu, a Telegraf Biznis proverio je za vas kako će raditi pijace, prodavnice, apoteke, ali i po kom redu vožnje će saobraćati gradski prevoz.

Ovo je sve što treba da znate, kako vas sutra ništa ne bi iznenadilo.

Pijačni dan

Sve pijace koje se nalaze u sistemu JKP "Beogradske pijace", sutra će raditi uobičajeno, saopštili su iz tog preduzeća.

Zelene pijace i pijaca cveća "Krnjača" radiće od 06 do 19 časova, pijaca "Palilula" od 07 do 21 čas, dok će OTC (Otvoreni tržni centar) raditi od 08 do 16 časova.

Garaže i parking prostori koji se nalaze u okviru pijaca, takođe će raditi po ustaljenom radnom vremenu, ističe se u saopštenju.

Veletržnica Beograd saopštila je da će za vreme državnog praznika raditi 24 časa dnevno.

Prodavnice i tržni centri

Samoposluge, kao i tržni centri imaće redovno radno vreme. Bioskopi u tržnim centrima i drugi bioskopi, takođe će raditi redovno.

Gradski prevoz

Gradski prevoz neće saobraćati po prazničnom redu vožnje. Dakle, sutra, na Dan primirja, važiće redovni red vožnje.

Taksi usluge

U više taksi udruženja potvrđeno je za Telegraf Biznis da će se taksi usluge sutra naplaćivati po drugoj tarifi (start 270 dinara, plus 125 dinara po kilometru).

Pošte

Kako se navodi na zvaničnom sajtu Pošte Srbije, na državni praznik radiće dežurne pošte, odnosno ukupno 66 pošti.

Apoteke

Sutra će raditi dežurne apoteke i dnevne dežurne apoteke.

Parking servis i garaže

JKP „Parking servis“ sutra neće kontrolisati i naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima grada zbog obeležavanja praznika. Takođe, biće zatvoreni i šalteri za rad sa strankama u ulicama Takovska 31 i Mileševska 51 i Bulevaru Milutina Milankovića 134g.

Sve javne garaže, posebna i SMS parkirališta biće otvoreni na dan praznika i radiće po uobičajenom sistemu naplate, kao i Služba za prenos vozila.

Od ponedeljka, 13. novembra, naplata i kontrola parkiranja u zoniranim delovima grada, kao i svi šalteri Korisničkog servisa, radiće po uobičajenom radnom vremenu.

Podsetimo, ukoliko sutra radite, imate pravo na uvećanu dnevnicu.