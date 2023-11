NOVI LICE VIŠE I OD 3.000 EVRA! 'Pegladnje' bora sve traženije, a na podmlađivanje dolaze i muškarci: Ovo je detaljan CENOVNIK

Zdrav i negovan izgled poslednjih godina postao je važan faktor u poslovnom svetu. Redovni tretmani, "peglanje" bora i "brisanje" godina sa lica skoro da se podrazumevaju kod pripadnika oba pola, a cifra koju su spremni da izdvoje za "novo lice" ide i na više od 3.000 evra za početak, jer je ove tretmane potrebno ponavljati nakon nekoliko meseci.

Nehiruške intervencije, tretmani za podmlađivanje i zatezanje zrele kože ranije su bili rezervisani za osobe sa "dubljim džepom" i estradne ličnosti. Međutim, praksa pokazuje da se trend menja i da je ovaj vid "ulepšavanja" danas primenjuju osobe iz svih sfera poslovanja, a kako to kažu stručnjaci - od pevačice do učiteljice. I to se ne smatra nikakvim luksuzom, već se ulaganje u sebe na ovaj način podrazumeva.

- Većina mojih klijenata su žene. To su dame koje rade kao konobarice, učiteljice, službenice... bukvalno iz raznih profesija. Interesantno je da dolazi sve više muškaraca, a oni su uglavnom iz biznis sveta i to od 40 godina - kaže dr Maja koja ima ordinaciju za regenerativnu medicinu u centru Beograda.

Koliko košta novo lice: 5 godina manje za 750 evra

Mišljenje domaćih ali svetskih stručnjaka jeste da je prošao trend kada su u modi bile intervencije koje su menjale lični opis i prevazilazile granice lepog. Današnji trend u svetu je prirodna i negovana koža, sa minimalnim i umerenim korekcijama, što postaje sve zastupljenije i kod nas. Međutim, iako je cilj da se na licu uradi promena koja neće moći da se vidi, to "malo" ne znači uvek i manju cifru prilikom plaćanja.

Prema cenovniku ordinacija, krajnja cifra ulepšavanja zavisi od toga šta se radi. Nemaju svi iste ni želje ni potrebe, pa samim tim i novčani izdatak biće individualan.

Dr Maja iz svog iskustva kaže da žene najpre koriguju srednju trećinu lica koja sa godinama najpre počne da "pada" i da se opušta, te se tu radi lifting, odnosno podizanje i vraćanje lica u izgled pre 5 ili 6 godina. Ona objašnjava da se takva intervencija najčešće radi hijaluronskim filerima i nitima cena je od 500 do 750 evra a efekat traje oko godinu dana. Muškarci najčešće rade botoks na čelu i oko očiju a cena se kreće od 150 do 350 evra, u zavisnosti koliko se regija radi.

Ipak, doktorka ukazuje da u nekim slučajevima ovaj tretman nije jedini koji je neophodan za vidljive i pozitivne rezultate, već je nekada potrebno uraditi i druge, kako bi efekat bio besprekoran i kako bi intervencije imale smisla.

- Jedno prati drugo i vrlo je važno da se krene od početka i pravilnim redosledom. Sve treba raditi u skladu, pa tako na primer ne vredi raditi popularnu metodu "Jawline" odnosno zatezanje brade ako nemamo podršku gornje trećine lica. Isto tako, nema smisla raditi usne ako zubi nisu lepi ili je koža problematična. Dakle krenuti najpre od neophodnih kako bi postigli prirodan i besprekoran izgled - kaže doktorka.

Iako se "velike usne" vrlo često mogu videti naročito u našoj prestonici, u poslovnom svetu ovaj trend nikada nije zaživeo, a pojedini stručnjaci nikada nisu prihvatili da ga primenjuju. Poslovne žene uglavnom traže osveženje usana, podmlađivanje i vraćanje volumena, za šta je prema mišljenju struke dovoljno samo 0,5 mililitra hijalurona, što košta 150 evra.

- Pored botoksa i usana najtraženija procedura je i zatezanje brade, poznato u medicini kao Jawline. Promene su jako lepe i diskretne a cena se kreće od od 500 do 1.000 evra - kaže dr Maja.

Ona objašnjava da veliku popularnost kod obe populacije i svih uzrasta imaju tretmani za regeneraciju kože odnosno skin busteri koji se odnose na poboljšanje kože. To su regenerativni tretmani koji podstiču naše ćelije na regeneraciju a efekat blistave i hidrirane kože, kao i odmoran izgled, traje oko mesec dana. Cene ovakvih tretmana kreće se od 150 do 300 evra a uglavnom glavnom ih rade osobe koje vode računa o svojoj koži.

Kada je ova vrsta medicine u pitanju, praksa pokazuje da je popularan kod devojaka od 25 godina do gospođa preko 50. U tu grupu spada i Morfeus aparat, jedan je od najnovijih tehnologija za podmlađivanje kože. Njegova cena je 400 evra po tretmanu a struka preporučuje da se uradi bar tri uzastopno u razmaku od 1,5 dana.

Cena za kompletno lice:

Gornja trećina - botoks do 350 evra

Srednja trećina lica - Jagodice do 750 evra

Donja trećina lica - zatezanje brade oko 1.000 evra

Usne - 1 ml hijalurona od 250 evra

Regeneracija kože - Skin buster 150 evra

Morfeus - 3 tretmana 1.200 evra

Total = 3.700 evra

