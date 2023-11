POŽALILA SE NA DEČKA: Devojka iz Srbije potražila pomoć na društvenim mrežama, ljudi odmah reagovali! EVO ŠTA JE PROBLEM

Jedna devojka iz Srbije je nedavno postavila objavu na Reditu u kojoj je iznela svoj problem sa dečkom koji stalno deli obećanja, ali nikad ne ispuni.

Njen post je izazvao veliki broj komentara, a najviše pažnje privukli su komentari muškaraca koji su joj savetovali da raskine tu vezu.

- Dečko stalno nešto obećava, a to nikad ne ispuni. Primetila sam da poslednjih meseci svi njegovi planovi ostaju samo na rečima. Na primer, par nedelja pre mog rođendana je pričao kako će me izvesti u jedan restoran koji je video i kako je sve već organizovao, ali na kraju nikad nismo otišli. A rođendan mi je bio pre četiri meseca. Takođe, pričao je da ćemo zajedno na letovanje i da je već rezervisao smeštaj, ali se ništa od toga nije desilo. Nedavno mi je spomenuo i da je video lep buket cveća koji je hteo da mi kupi, ali naravno, to nije uradio. Ne znam zbog čega mi govori o svemu tome, kao da očekuje da budem oduševljena - napisala je ona.

Muškarci su bili jednoglasni u svojim savetima da je najbolje da raskine sa takvim partnerom.

"Obećaj mu da ćeš raskinuti i onda mu pokaži da se tvoja reč ispunjava", "To je njegov način da te drži u stanju 'ushićenja' uprkos njegovom manjku inicijative", "Ako on daje prazna obećanja, ne čekaj da se to promeni, već beži što pre", "Laže ne samo tebe, već i sebe i to će raditi do kraja života", "Šutni ga odmah, zaslužio je da izgubi sve", "Da li si još uvek sa njim? Ne bi trebalo da budeš", "To je najgori red fleg koji neko može da ima", samo su neki od komentara muškaraca.

