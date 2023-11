SUNCE, ALI ZUBATO! Maksimalna temperatura do 14 stepeni, a evo kakvo se vreme očekuje narednih dana

U Srbiji će ujutro biti sveže, ponegde sa slabim prizemnim mrazem i kratkotrajnom maglom. Pre podne će u većem delu biti pretežno sunčano, a po podne umereno oblačno i suvo, osim na krajnjem jugu i jugoistoku, gde će se zadržati oblačno vreme, mestimično sa kišom.

Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 2 do 6 C, a najviša dnevna od 10 do 14 C.

U Beogradu će jutro biti sveže, na širem području grada lokalno je moguća pojava slabog prizemnog mraza. Pre podne pretežno sunčano, a po podne malo do umereno oblačno i suvo. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura od 2 do 5 C, a najviša dnevna od 12 do 14 C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će u ponedeljak jutro biti sveže, ponegde sa slabim prizemnim mrazem. Tokom dana malo do umereno oblačno, suvo i malo toplije. U utorak po podne i uveče očekuje se prolazno naoblačenje sa kišom i pljuskovima zahvatiće prvo severne i zapadne krajeve, a tokom noći i u sredu proširiće se i na ostali deo naše zemlje, dok se istovremeno prestanak padavina i razvedravanje očekuje sa severa već u sredu pre podne. U četvrtak umereno oblačno i suvo, a već od petka ponovo promenljivo sa češćom pojavom kiše. Dnevna temperatura tokom celog perioda biće u granicama proseka za drugu dekadu novembra.

