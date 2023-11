U Srbiji će danas pre podne biti sunčano, a posle podne umereno oblačno i suvo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutro će biti sveže, ponegde sa slabim prizemnim mrazem i kratkotrajnom maglom. Duvaće slab i umeren, južni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće od dva stepena do šest, a najviša dnevna od 10 do 14 stepeni.

U Beogradu će jutro biti sveže, pre podne pretežno sunčano, a posle podne malo do umereno oblačno i suvo. Jutarnja temperatura biće od dva stepena do pet, a najviša dnevna od 12 do 14 stepeni.

"Na ledenom udaru ceo region"

Nakon oblačne subote sa kišom i pljuskovima u nižim predelima i snegom na planinama preko 1.100 metara nadmorske visine, u noći ka nedelji je došlo do razvedravanja.

Meteorolog Marko Čubrilo je u najnovijoj vremenskoj prognozi najavio da naredna dva dana, u nedelju i ponedeljak biti promenljivo oblačno i uglavnom suvo uz temperature u okviru proseka.

Razvedravanje, prvi mraz i bez kiše do utorka

- Jutra će biti hladna uz prve slabe mrazeve, posebno van urbanih sredina, dok će se dnevni maksimumi uglavnom kretati od +9 do +14 stepeni Celzijusa – Marko Čubrilo.

U utorak tokom dana očekuje da bude toplije uz maksimalne dnevne temperature i do oko +18 stepeni Celzijusa, ali se kasno posle podne i u toku noći ka sredi, prvo na severozapadu, a u sredu do posle podneva i na jugoistoku regiona, očekuje prolazno naoblačenje uz kišu. Duvaće umeren severozapadni vetar i stiže zahlađenje tako da će se u sredu temperatura biti od +8 do +15 stepeni Celzijusa. Snega će biti na preko 1.100 metara nadmorske visine.

Mraz i novo zahlađenje

U četvrtak će biti suvo, moguć je slab mraz ponegde i dnevne maksimalne temperature će biti bez većih promena u odnosu na sredu, dok se od petka do kraja nedelje očekuje jače zahlađenje.

- Ako ciklon nastavi da odmiče na istok zahlađenja će biti, ali će ono biti verovatno suvo ili uz vrlo malo padavina, a ako bi se ciklon pomerio na zapad onda bi naš deo Evrope mogao imati vrlo loše vreme uz obilne padavine – objašnjava meteorolog.

Čubrilo kaže da trenutna prognoza predviđa u petak jače pogoršanje koje bi zahvatilo ceo region. Bilo bi kiše, koja bi u predelima preko 800 metara nadmorske visine u noći ka suboti brzo prešla u sneg. Padavina bi bilo i u subotu, ali uglavnom nad istočnim i delom središnjih oblasti regiona, dok bi u nedelju uglavnom bilo suvo.

Sneg samo na planinama

- Verovatno da bi oko 19. novembra planine preko 800 mnv bile pod snežnim pokrivačem. Trenutno je oko 17. novembra moguće jače zahlađenje uz maksimume od +1 do +7 u nizijama do od -6 do 0 preko 800 mnv, dok bi oko 18. novembra uz razvedravanje minimalne temperature mogle da budu i do oko -9 stepeni Celzijusa, posebno u predelima preko 800 mnv i koji bi bili pod snegom. Već oko 20. novembra je moguće otopljenje koje bi moglo da potraje do oko 25. novembra kada je moguće novo zahlađenje – kaže Čubrilo i zaključuje da su pred nama “pravi jesenji dani, dosta promenljivo vreme, česte i relativno obilne padavine, dok je krajem sledeće nedelje moguće jače, ali prolazno zahlađenje”.

- Za sada nema najave za sneg u nizijama – zaključuje meteorolog.

