U okviru rubrike "Znanje imanje" Jovana Jeremić je u okviru "Novog vikend jutra" ugostila je dečka koji ima neverovatnu životnu priču, koju je bio rad da podeli sa milionskim auditorijumom.

Ronald Nemet se u životu dva puta borio sa rakom, a lek spasenja, pronašao je niko drugi do njegov deda, koji je, da bi napravio zeleni sok za unuka, prodao deo imetka.

Pre otpusta iz bolnice, lekar je rekao da mu treba sok od spelte i ječmene trave, a njegov deda, napravio je lek od ove biljke.

Voditeljka Jovana Jeremić, jutros je ugostila Ronalda koji je ispričao svoju životnu borbu i priču.

- Hvala vam što sam ovde. Nisam ja shvatao šta mi se dešava, imao sam 4 godine. Bio sam hiperaktivan, i sve je odjednom počelo da opada, vaspitačica se požalila mojim roditeljima. Bio sam neaktivan, pa smo krenuli sa kućnim lekarima, i ustanovljena mi je pogrešna dijagnoza. Bio sam na pogrešnim lekovima i terapijama za anemiju - rekao je on.

Moj deda, moj heroj je rešio d apređemo u Mađarsku, gde smo krenuli sa novom terapijom, gde smo dobili teške informacije, gde su rekli da je kancer napredovao, i da će videti da li ću preživeti, priča on.

- Veoma je bilo teško, i teška je to bitka bila - naveo je Nemet.

Imam i ovu sliku devetog rođendana, gde su me poslali da slavim kući rođendan, jer nisu znali da li ću moći još neki da izdržim.

- Jedna doktorka je preporučila sok od spelte, i deda se raspitivao gde može da je nabavi. On je nabavio. Ja sam bio inicijalna kapisla da on krene da proizvodi speltu - dodao je on.

Kako kaže, prouzvodi koje sada proizvodi njegova porodica, treba da se koriste uz pomoć terapije koju su lekari prepisali.

- Mi imamo aktivni hlorofil, koji je neophodan za organizam - dodaje Nemet.

Kako kaže, on je samo tri dana nakon uzimanja prve doze zelenog napitka, ustao iz kreveta, i onda je, kako kaže, njegova porodica znala da će slaviti još rođendana.

