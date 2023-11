ZLATIBOR DOBIJA AERODROM! Poznato i na kom mestu će se graditi, ali i za koje AVIONE!

Na Zlatiboru iz godine u godinu stiže sve više turista i vlasnika stanova. Vreme putovanja iz Beograda je značajno skraćeno, dolazi se za oko 3 sata automobilom.

Međutim, u budućnosti će moći, po svemu sudeći, da se stigne i avionom. U mestu Obudojevica na Zlatiboru započeti su radovi na izgradnji aerodroma. To je zapravo aerodrom koji je ranije bio privatna investicija, ali se stalo sa radovima. Sada je realizaciju tog infrastrukturnog projekta na sebe preuzela lokalna samouprava.

- Želimo ovde da napravimo aerodrom za male sportske avione, a sigurno u budućnosti za dronove koji će moći da nose i ljude. Pratimo moderne trendove u svetu, jasno je da će savremeni gost i turista tražiti i tu vrstu sadržaja. Ako je imate on će doći, ako nemate on će otići na drugu destinaciju, rekao je za RINU predsednik opštine Čajetina Milan Stamatović.

On je istakao da je gradnja ovog aerodroma na Zlatiboru započeta ambiciozno i u to vreme možda prerano ali da je došlo vreme kada to može da se realizuje.

- Možemo pistu da produžimo, namenske sadržaje da dodamo, jer smo promenili mesto na kome smo hteli da pravimo auto-moto drom, što je projekat jednog našeg sugradjanina koji je građevinski inženjer, čiji je to bio studentski rad. Tako da, imamo ideju i projekat, a na nama je samo da to realizujemo”, zaključio je Stamatović.

Izgradnju aerodroma prati i realizacija projekata vezanih za turističku infrastrukturu, a grade se golf i sportski tereni.

